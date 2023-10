Égi aranybányát vett célba a Psyché

Útnak indította a NASA az űrszondáját a Psyché 16 nevű aszteroida felé, aminek különlegessége, hogy olyan sok nemesfémet tartalmaz, hogy minden embert milliárdossá tehetne a Földön - írja a hvg.hu. A Psyhcé nevű űreszköz 3,5 milliárd kilométert fog utazni, hogy elérje a célját.

Az űrszondát a SpaceX Falcon Heavy rakétája indította útnak a floridai Kennedy Űrközpontból.

A Psyché 16 a Mars és a Jupiter pályája közötti övben kering a Nap körül. A tudósok feltételezése szerint az aszteroida valaha egy bolygó magja lehetett a Naprendszerben. A becslések szerint 30-60 százalékban nikkelből áll, így ritka betekintést kaphatnak a kutatók abba, hogy hogyan nézhet ki egy bolygó magja.

A tervek szerint hat éven át tart majd az utazás az aszteroidához, majd 26 hónapon át kering körülötte az űrszonda, hogy adatokat gyűjtsön róla. Feltérképezik a többi között az égitest egykori mágneses mezőjét és a gravitációját is.

Our #MissionToPsyche spacecraft is set to launch on Oct. 12 at 10:16 am EDT (1416 UTC) to explore a metal-rich asteroid to gather clues about how rocky planets form.



