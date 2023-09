Huszonötmillió év alatt sokszorosára hízott a koala

A Flinders Egyetem által publikált tanulmányban, amelynek vezető szerzője Arthur Crichton doktorandusz hallgató volt, részletesen beszámolnak az Északi területen (NT), Alice Springstől mintegy száz kilométerre délre felfedezett, megkövesedett fogakról.

A lelet elemzése kimutatta, hogy a fogak 25 millió évesek, és egy korábban nem ismert faj maradványai, ami a Lumakoala blackae nevet kapta. Crichton beszámolója szerint

A kutató kiemelte, hogy a felfedezés segíthet kitölteni a koalák evolúciójával kapcsolatban azt a 30 millió évnyi szakaszt, amiről eddig nem sokat tudtak.

Crichton elmondta, hogy számítógépes elemzéssel derítették ki, hogy a Lumakoala a koalák családjához tartozik vagy közeli rokonuk, de hasonlít más, korábbi erszényesekre, köztük a Thylacotingára és Chulpasiára, amelyek 55 millió éves megkövesedett maradványait Északkelet-Ausztráliában találták meg.

„Korábban azt feltételezték, hogy a rejtélyes Thylacotinga és Chulpasia közeli rokonságban állhat a dél-amerikai erszényesekkel, de a Lumakoala felfedezése arra utal, hogy inkább az olyan ausztrál növényevő erszényesek korai rokonai lehettek, mint a koalák, a vombatok, a kenguruk és az oposszumok” – magyarázta a doktorandusz.

