Harangi Szabolcs: a szakembereket is meglepte az aradi rengés

Egy ekkora, 5,2-es magnitúdójú földrengés viszonylag nagynak számít - mondta Harangi Szabolcs. De ami igazán érdekes, az az, hogy május 23-án már volt itt egy 4-es erősségű földmozgás, amit a szakértők - utólag - a mostani előrengésének tartanak.

Maga a helyszín is figyelemre méltó szerinte, mert Arad környékéről nem nagyon tudni korábbról ehhez hasonló földmozgásokról, Romániában a legveszélyesebb terület ugyanis a Kárpát-kanyar, Vráncsa térsége, ahol nem is olyan régen, Zsílvásárhely környékén voltak rengések. Így még a szakemberek sem számítottak arra, hogy éppen Aradtól 10-12 kilométerre lesz majd a következő földmozgás.

Ezen a vidéken a földrengéseket az okozza - folytatta a szakember -, hogy

Északkeleten viszont az ukrajnai, vastag kőzetburok megállítja ezt a mozgást, így a Kárpát-medence egyfajta satuba szorul. Ennek a nyomó erőnek a hatására a szilárd kőzettest, a törések mentén, néha elmozdul. A mostani földrengést is egy ilyen, oldalra történő elmozdulás okozta.

Harangi Szabolcs szerint nehéz megmondani, hogy a közeljövőben lesz-e még hasonló erejű földmozgás, ami ráadásul ennyire kis mélységben történt. Arad közelében ugyanis a felszíntől mindössze hat kilométer mélységben mozdult meg a föld, ezért érezték az emberek ilyen erősen.

Mint mondta, Arad közelében feszültségfeloldódás történt, ami ebben a térségben időszakosan előfordulhat. Kisebb utórengések ugyancsak valószínűek, és már volt is három 2-es magnitúdójúnál nagyobb.

A földrengéseket a felszabaduló energia nagyságával rangsorolják. Ellenben az, hogy az emberek mit éreznek a földmozgásokból, attól is függ, hogy azok a felszíntől milyen távolságra történnek.

Ám ezek több mint 100 kilométer mélységből érkeznek és ezért nem nagyon érzik az emberek.

Az MTI beszámolója szerint több száz ház megrongálódott a kedd esti, 5,2-es erősségű földrengésben Arad megyében, több községben középületeken is mély repedések jelentek meg. A legtöbb kár Gyorok (Ghioroc) községben keletkezett, ahol több száz ház megrongálódott, a legtöbbnél kémények dőltek le vagy a tetőzet sérült meg, de sérültek nincsenek. Több mint száz kémény omlott le Temeshidegkút (Zabrani) községben is, ahol szintén megrongálódtak tetőzetek, beomlottak mennyezetek, több épületen mély repedések keletkeztek.

Aradon vakolat- és faldarabok estek le a régi belvárosi épületekről, Calin Bibart, a megyeszékhely polgármestere élő bejelentkezésben közölte, hogy a városvezetés a jövőben megbírságolja azokat a tulajdonosokat, akik nem újítják fel épületeiket.

Magyarországon két földrengést is lehetett érezni.

,Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban elmondta, hogy az egyik, 3,3-as erősségű rengés kedden hajnalban, 4 óra 14-kor, a horvátországi Eszék közelében, a magyar határtól 10 kilométerre történt. A másik még ugyanaznap este 19 óra 26-kor volt Arad térségében. Ezt az 5,2-es magnitúdójú földmozgást Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen és Szegeden is lehetett érezni. Mukics Dániel azt mondta, hogy magyarországi károkról egyik földrengés kapcsán sem érkeztek bejelentések. A szóvivő szerint bár hazánk nem tartozik a kiemelkedően földrengésveszélyes területek közé, mégis érdemes tudni, hogy mit kell tenni ilyenkor. Hogyha éppen egy épületben vagyunk a rengés idején, akkor ne kezdjünk el fejvesztetten kimenekülni, hanem inkább bújjunk asztal vagy ágy alá, illetve álljunk ajtófélfa alá. A földrengést követően pedig menjünk ki az épületből és végezzünk egy gyors kárfelmérést. Amennyiben törött gázcsövet vagy elszakadt elektromos vezetéket találunk, értesítsük a szolgáltatót, vagy a hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Ha viszont autóban ér bennünket a földrengés, akkor óvatosan álljuk félre, és maradjunk a kocsiban, amíg a föld mozog. Utána szálljunk ki, és nézzük meg, kell-e valakinek segíteni. Gyalogosan vagy rollerrel, kerékpárral is mindenképpen maradjunk a szabadban, de ne álljunk se fa, se reklámtábla alá. Az épültektől is igyekezzünk távol maradni. Erősebb földrengés esetén a tűzoltók azok, akik 120 másodpercen belül elindulnak segíteni. Súlyosabb esetben még a Hunor mentőcsapat is azonnal riasztható, amely a Magyarország legjobb tűzoltóit tömörítő elitalakulat. Ugyancsak bevethető a mentésben az önkéntesekből álló Huszár csapat. Mukics Dániel azt is elmondta, hogy a Katasztrófavédelem minden vármegyében, minden járásban, sőt még nagyon sok településen is mentőcsapatokat hozott létre, így baj esetén meg tudják többszörözni a 24 órás szolgálatban lévő 2000 tűzoltó létszámát.