Régen várt újdonságot kapnak az Instagram-felhasználók

Felkapott a kommentelésben az úgynevezett GIF-ek, avagy rövid, végtelenített mozgóképek megjelenése, erre már van lehetőség a Facebook-kommenteknél, a Messenger-üzenetekben, sőt az Instagramon folytatott üzenetváltásokban is lehet GIF-eket küldeni, de a bejegyzések alatti kommentelésnél nem volt lehetséges a GIF-ek használata. Adam Mosseri, a platform vezetője jelentette be, hogy mostantól már a bejegyzések alatti kommentszekciókban is lehet GIF-eket használni – írja a hvg.hu.

Azonnal elérhetővé válik a lehetőség, de érdemes lehet ellenőrizni az App Store-ban vagy a Play Áruházban, hogy elérhető-e frissítés az applikációhoz.

Nyitókép: Unsplash