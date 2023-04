Új migréngyógyszer adhat reményt a fejfájástól szenvedőknek

Átlagosan néggyel kevesebb volt a migrénes napok száma azoknál, akik részt vettek a gyógyszer klinikai kísérletében: az atogepantot olyanoknál próbálták ki, akik havonta akár 14 napon tapasztalják a kínzó fejfájást – írja a Sky News.

A kutatásba bevont 309 önkéntes 2-4 különböző terápiával próbálta már enyhíteni fejfájását, melyek vagy nem hoztak eredményt, vagy olyan mellékhatásokkal jártak, amelyek mellett nem akarták folytatni azt.

"Ezek az eredmények izgalmasak, mivel a migrén megsemmisítő hatással bírhat az emberre, ez a kezelés pedig kevesebb migrénes napot eredményezett" – mondta a tanulmány szerzője, Patricia Pozo-Rosich a barcelonai Vall d'Hebron Egyetemi Kórházból.

Az atogepant olyan inhibitor, amely a migrén működési folyamatában kulcsfontosságú fehérjét állít meg.

A kutatásban részt vevők mindegyikének legalább négy migrénes napja volt a gyógyszer kipróbálását megelőző hónapban. Felük atogepantot, másik felük placebót kapott három hónapon át: akik a gyógyszert szedték, néggyel kevesebb migrénes napról számoltak be, akik pedig a placebót, azok kettővel kevesebbről. A valódi szert szedők csoportjában akadtak olyanok is, akiknek migrénes napjai felére csökkent, miközben abban is előrelépést érzékeltek, hogy milyen gyakran kell szedniük a gyógyszert.

A leggyakoribb mellékhatásként a székrekedés az atogepantot szedők 10 százalékánál, a placebót szedők 3 százalékánál jelentkezett, a hányinger a gyógyszert szedők 7 százalékát és a placebót szedők 3 százalékát érintette.

"Azok, akik úgy hitték, nem találnak módot a migrén megelőzésére és kezelésére, reménykedhetnek abban, hogy ezzel a jól tolerálható, szájon át szedhető, könnyen kezelhető gyógyszerrel enyhülést találnak. A kezelés biztonságos és hatékony" – mondta Pozo-Rosich.

A vizsgálat egyik korlátja, hogy csak három hónapig tartott, ezért további kutatásokra lesz szükség az atogepant hosszú távú hatékonyságának és biztonságosságának értékeléséhez. A tanulmányt az AbbVie, az atogepant gyártója támogatta, és az Amerikai Neurológiai Akadémia éves ülésén mutatták be.

Nyitókép: 5m3photos/Getty Images