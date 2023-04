Nem életbiztosítás a forgalmas utak mellett élni, és nem a balesetek miatt

Az új asztmás és tüdőrákos esetek és a nagy forgalom miatti magas légszennyezés kapcsolatáról hasonló eredmények láttak napvilágot már 2022-ben – írja a The Guardian.

Most nagy mintán vizsgálták meg a szennyezett levegő hatását: 100 ezer kaliforniai tanárnő, az Egyesült Királyság népszámlálásából származó közel 400 ezer ember adatainak 40 éves elemzése, több mint 800 ezer angol háziorvosi praxisából származó adat, Róma és Barcelona teljes lakosságának elemzése, valamint dániai és japán idősekről szóló tanulmányok szolgáltak alapul a metaanalízishez.

Az összesen 200 tanulmány alapján készített jelentésben kifejezetten a szennyezett levegő hatását kutatták a korai halálozásra vonatkozóan. A témában korábban különböző becslések láttak napvilágot: az Egyesült Királyságban 2019-ben 29 ezer és 43 ezer közötti korai halálozást tulajdonítottak a levegőszennyezésnek a 30 éves és idősebb felnőttek esetében. Londonra vonatkozóan a legfrissebb éves adat 3600 és 4100 között van. Ez a friss áttekintés kiegészíti az ezen értékelések alapjául szolgáló bizonyítékokat, és javítja a szakpolitikák – például az alacsony kibocsátású zónák – által okozott változásokra vonatkozó becsléseket.

A kutatók azt is kiemelték, hogy még ha az elektromos autókra való átállás maradéktalanul végbemegy, akkor is várható levegőszennyezés az autózásból a jövőben is az utak és az abroncsok elhasználódásának következtében. Ezzel a témával ugyanakkor kevesen foglalkoznak jelenleg.

"A levegőminőségi előírások és a gépjárművek károsanyag-kibocsátását csökkentő technológiák fejlődése hozzájárultak a levegőszennyezés csökkentéséhez, azonban ezek a fejlesztések nem ellensúlyozzák teljes mértékben a világ gépjárműállományának növekedését és a zsúfoltság növekedését. A mai napig szinte valamennyi közlekedésszennyezési szabályozás a kipufogógáz-kibocsátásra irányul.

A járművek az út porának felverésével, az útfelületek koptatásával, valamint a fékek és a gumiabroncsok kopásával is szennyeznek,

ami olyan fémek kibocsátásához vezet, mint a vas és a réz" – fogalmazott Hanna Boogaard, a kutatás vezetője.

Barbara Hoffmann, a Düsseldorfi Egyetem munkatársa, a tanulmány egyik szerzője szerint a közúti közlekedés nem csak a balesetek, hanem a járművek által kibocsátott légszennyezés miatt is halálos kimenetelű jelenség.

A közelmúltban a londoni Imperial College jelentése is kiemelte, hogy a légszennyezés a születés előtti időszaktól kezdve egészen idős korig károsítja az emberek egészségét. A kutatásban szereplő bizonyítékok szerint Londonban a légszennyezés jelenlegi szintje mindenkit érint, beleértve a legkevésbé szennyezett külvárosokban élőket is.

