Súlyos megállapítást tett egy kutatás az e-cigarettáról

Sokkal több mérgező mikrorészecske keletkezik, ha valaki ilyen folyadékot tölt készülékébe, és azt szívja, állapította meg egy, az emberi be- és kilégzést imitáló robottal elvégzett kísérlet – írja a Sky News.

A kutatók e-cigarettát használók orvosi adatait is megvizsgálták és megállapították, hogy a mentolos ízesítésű folyadékot használók levegővétele felszínesebb és rosszabb a tüdőfunkciójuk a nem mentolos terméket szívókhoz képest – függetlenül a kortól, nemtől, rassztól, valamint a nikotin- vagy kannabisztermékek szívásától.

"Sokan, különösen a fiatalok, tévesen feltételezik, hogy az elektromos cigarettázás biztonságos, de még a nikotinmentes keverékek is számos olyan vegyületet tartalmaznak, amelyek potenciálisan károsíthatják a tüdőt" – mondta a vezető szerző, Kambez H Benam, a Pittsburghi Egyetem Orvosi Karának docense.

A kutató hozzátette: az, hogy valamit biztonságosan fogyaszthatunk élelmiszerként, nem jelenti azt, hogy biztonságosan belélegezhetjük.

KAPCSOLÓDÓ Teljes dohányzási tilalom jöhet egy európai országban A hosszú távú cél a dohányzásmentes társadalom elérése.

A kutatásban használt robot pontosan utánozta a folyadékos cigaretták hőmérsékletét, páratartalmát, a beszívások mennyiségét és időtartamát, így képes volt szimulálni az egészséges és a beteg légzés mintázatát, egyben megbízhatóan megjósolja a tüdőtoxicitást.

A kutatók azért fejlesztették ki a robotot, hogy többet tudhassanak meg arról, a folyadékok keverése és az aromák hozzáadása hogyan befolyásolja ak összetételt és egészségügyi hatásokat.

A robot kiküszöböli a hagyományos tesztelés korlátait,

amelyek patkányok és egerek használatával vagy sejtek laboratóriumi tenyésztésével járnak. A rágcsálók orrjáratainak anatómiája nagyon eltérő, míg a laboratóriumi tesztelés hetekig vagy hónapokig tarthat, mire megbízható eredményeket kapunk. A kutatás eredménye kedden jelent meg a Respiratory Research című folyóiratban.

Magyarországon 2020 óta nem lehet mentolos – vagy más ízesítésű – utántöltő folyadékot vásárolni elektromos cigarettához, de egy egyszerű internetes keresés is számos olyan magyar nyelvű webshopot dob fel, amelyek különböző ízesítő folyadékokat is fogalmaznak, köztük mentolos ízben is.

Nyitókép: Pixabay