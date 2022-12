Meglepő megoldással kísérleteznek az alkoholizmus ellen

A ketamin, az MDMA és a pszilocibin – a varázsgomba hatóanyaga – azon szerek közé tartoznak, amelyeket a depressziótól a PTSD-ig terjedő mentális problémák kezelésére vizsgálnak. A brit kutatók egy nagy létszámú, harmadik fázisú klinikai vizsgálatban most az alkoholizmus kezelésére vetik be a ketamint, remélve, hogy eredményeik terápiával kombinálva biztatók lesznek – írja a The Guardian.

Az alkoholproblémákkal küzdők számára nehézséget jelenthet a pszichológiai munkában való elkötelezett részvétel, a ketamin azonban segíthet nekik ebben Celia Morgan professzor, a kutatás vezetője szerint. Ő úgy fogalmazott, a ketamint katalizátorként használják a terápiában.

Alapfelvetésük szerint azok, akik a pszichoterápia mellett ketamin szedésével igyekeznek úrrá lenni alkoholizmusukon, nagyobb eséllyel lesznek absztinensek fél év elteltével, mint azok, akik nem ketamint, hanem placebót kaptak.

Más kutatók is kipróbálták már a ketamint,

de ők társasági ivók leszoktatására vetették be,

Morgan és csapata azonban súlyos alkoholizmusban szenvedőkre fókuszált. Ezt a csoportot a legnehezebb kezelni Morgan szerint: hét különböző kórházban 280 súlyos alkoholistán próbálják ki, mennyit javít ezen a ketamin. Korábban kisebb számú emberen elvégezték már a kísérletet, amely akkor nagyon jó eredményeket hozott.

A résztvevők felének egy-két hónapon keresztül három alkalommal nagyon alacsony dózisú, 0,01 mg/kg ketamininfúziót adnak, az egyes infúziók előtt és után pedig foglalkozásokat tartanak a relaxációról és az alkohol káros hatásairól. A hetedik foglalkozást a beavatkozási végén tartják. Celia Morgan szerint a nagyon alacsony dózisnak várhatóan nem lesz terápiás hatása, de segít abban, hogy a résztvevők ne tudják, hogy a két vizsgálati csoport közül melyikben vannak, ami segít a csapatnak ellenőrizni a placebohatást.

A másik csoport tagjai sokkal nagyobb mennyiségű ketamint, 0,8 mg/kg-os dózist kapnak, ami megegyezik a nagyobb rekreációs adaggal.

"A kutatást megelőző tanulmányunkban az ekkora dózist kapó emberek egészen szokatlan dolgokat tapasztaltak, például testen kívüli élményeket, és úgy érezték, mintha meglátásaik és megvilágosodásaik lennének az életükről" – mondta Morgan, hozzátéve, hogy ez segítheti az alkoholizmusban szenvedőket abban, hogy megváltoztassák perspektívájukat és másképp tekintsenek alkoholproblémáikra, miközben a ketamin elősegítette az új szinapszisok növekedését az agyban – ez a hatás a kábítószer bevétele után 24 órával érte el a csúcspontját.

A pszichoterápiás alkalmakat úgy időzítették, hogy az agy új dolgok megtanulására való képességének a drog általi növekedését ki tudják aknázni.

Mindkét csoportot megvizsgálják majd három, illetve hat hónap elteltével, alkoholfogyasztásukat

önbevallás, szonda és viselhető eszközök által is monitorozzák majd.

Azt várják, hogy fél év elteltével komoly különbségek lesznek absztinencia terén. Morgan azt aláhúzta, hogy a ketamin önmagában nem jelent segítséget az alkoholistáknak.

