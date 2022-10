Veszélyben a Facebook- és Instagram-fiókok: beindultak a hackerek

Még sosem tapasztaltak akkora növekedést a feltört Facebook- és Instagram-fiókok számában, mint az eltelt egy évben – ez a Theft Resource Center új felmérésének leghangsúlyosabb megállapítása a Tech News World szerint – írja a hvg.hu.

Az amerikai techportál cikke szerint az elmúlt egy évben 1000 százalékos növekedés volt tapasztalható a támadással átvett fiókok számában, ami abszolút csúcsérték a még korábbi időszakhoz viszonyítva.

A kutatás eredményei szerint a legtöbb esetben az Instagram-fiókokat érte valamilyen incidens, de a Facebookot érintő támadások aránya sem elhanyagolható, ami a friss mutatók szerint 25 százalékot tesz ki.

A felmérésből az is kiderült, hogy az áldozatok 70 százaléka később már egyáltalán nem tudott hozzáférni a fiókjához. Kétharmaduk pedig arról számolt be, hogy az incidens után a támadó el is lopta a személyazonosságukat, miután ugyanis hozzáfért az adatokhoz, tovább használta a profilt, mintha a sajátja lett volna.

Az áldozatok hangsúlyozták: amellett, hogy a fiókfeltöréses esetek érzelmi megrázkódtatást okoztak számukra, sokan (a megkérdezettek 27 százaléka) bevételkieséssel is szembesültek.

Nyitókép: Pixabay