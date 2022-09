Az egyik sikert már elérte az aszteroida-eltérítő, Földet védő küldetés - videók, képek

A szándékos ütközésnek az volt a célja, hogy azzal pályájáról eltérítsék az aszteroidát. Ilyen műveletre a későbbiekben akkor kerülhet sor, ha egy, a Földet veszélyeztető űrszikla esetében bolygónk jövője miatt kellene beavatkozni annak röppályájába - írja a BBC.

A DART nevet viselő, ember nélküli űreszköz az ütközést megelőzően éppen jó időben kapcsolta be röviden kameráját: azon jól látható a 160 méter széles, nagyjából futballpálya átmérőjű Dimorphos. A földi irányítók üdvrivalgásban törtek ki a bekapcsolódó, majd az ütközésben megsemmisülve kikapcsolódó kamera közvetítette kép láttán.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

A becslések szerint az űrhajó becsapódására a Dimorphos középtengelyétől mindössze 17 méterre került sor.

Hetekbe kerül, mire kiderül a siker mértéke

Az még hetekbe telik, mire kiderül, hogy a kívánt célt is sikerül-e elérni az ütközéssel, de Lori Glaze, a NASA bolygótudományi igazgatója szerint mindenképpen jelentős teljesítményt értek el.

"Az emberiség új korszakába lépünk, egy olyan korszakba, amelyben potenciálisan képesek vagyunk megvédeni magunkat egy olyan veszélyes, veszélyes aszteroida becsapódásától. Milyen csodálatos dolog; soha nem volt még ilyen képességünk" - mondta újságíróknak.

Elena Adams mérnök hozzátette: nyugodtabban alhatunk a Földön most, hogy van egy ilyen lehetőség a kezünkben.

A kutatók a valódi sikert abban mérik, hogy a Dimorphos le fog-e térni valamelyest eredeti pályájáról az ütközést követően, vagy sem. A földi teleszkópok a Didymos és Dimorphos alkotta kisbolygó-kettős pontos méréseit végzik majd el. A várt eredmény szerint az eddigi 11 óra 55 perces időtartamnak, mely alatt a Didymost megkerüli a Dimorphos, pár perccel kellene csökkennie.

A képek sokat árulnak el a két aszteroidáról

Az eseményre a Földtől 11 millió kilométerre került sor, amennyire az jelenleg innen megállapítható, a siker teljes. A DART első feladata az volt, hogy megállapítsa, a két kisbolygó közül melyik a kisebb, majd ezt követően megfelelő pályára kellett állítania magát. A kutatókat lenyűgözte az általa visszaküldött felvételeken az, milyen eltérő a két aszteroida alakja.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD — NASA (@NASA) September 26, 2022

A Didymos gyémánt alakú, felszínének vannak sima és sziklás része is. Carolyn Ernst, a DART-küldetés műszeres tudósa azonban a Dimorphosra volt igazán kíváncsi.

"Sok mindenben hasonlít néhány más, általunk látott kis aszteroidára, és azokat is sziklák borítják. Tehát gyanítjuk, hogy valószínűleg egy törmelékhalom lehet, amely lazán konszolidált" - mondta.

A NASA az Instagramon adott közzé fotókat a DART által rögzített felvételekből (lásd alább). A képeken a következők láthatók:

1. Az ütközés előtti utolsó 5,5 perc. Ez a videó 10-szeres gyorsításban mutatja a megközelítést, kivéve az utolsó hat képet, amelyek ugyanolyan sebességgel jelennek meg, mint ahogyan azokat az űrszonda elküldte.

2. Didymos aszteroida (balra lent) és holdja, a Dimorphos (középen), körülbelül 2,5 perccel a DART becsapódása előtt. A DRACO képalkotó ezt a felvételt 570 mérföld (920 km) távolságból készítette. Ez a kép volt az utolsó, amely mindkét aszteroidáról teljes képet mutatott.

3. Dimorphos aszteroidahold, amint azt a DART űrszonda 11 másodperccel a becsapódás előtt látta 68 km-es távolságból.

4. A Dimorphos aszteroidahold utolsó teljes képe, körülbelül 7 mérföldre (12 km-re) és 2 másodperccel a becsapódás előtt. A képen az aszteroida egy része látható, a terület mintegy 100 láb (31 m) átmérőjű.

5. A DART utolsó képkockája a becsapódás előtt - ez 4 mérföldre (6 km-re) készült az aszteroidától, egy másodperccel a becsapódás előtt. Az ütközés az adatoknak a Földre való átvitele során történt, ami miatt csak a kép egy része ért el a bolygónkra. A felvételen az aszteroida egy 51 láb (16 m) átmérőjű területe látható.

Hatalmas pusztítással járna egy ilyen méretű azsteroida becsapódása

A kisbolygó kettőst alapos vizsgálatokat követően választották ki a kísérlet céljára: egyik pályája sem keresztezte volna az Földét a jövőben, és egy kis változtatás sem befolyásolja ezt. Más űrszilák ugyanakkor még jelenthetnek veszélyt a Földre - bár az égboltfelmérések már több mint 95 százalékban azonosították azokat a hatalmas aszteroidákat, amelyek globális kihalást indíthatnának el, ha összeütköznének a Földdel, ez még mindig sok eddig fel nem fedezett kisebb objektumot hagy, amelyek pusztítást okozhatnak, ha csak regionális vagy városi szinten is.

Az azonosított aszteroidákról pedig megállapították, hogy nem fognak összeütközni a Földdel.

Ha egy Dimorphos méretű aszteroida a Földbe csapódna, egy kilométer átmérőjű, több száz méteres krátert alakítana ki, mérhetetlen pusztítással. A pályáján végzett apró módosítás ugyanakkor a megfelelő időben végrehajtva eltérítheti az űrsziklát eredeti pályájáról.

A DART-ot 50 kilométer távolságból egy apró műhold követte, mely felvételeket készített a becsapásról: ezek a következő napokban érkeznek majd vissza a Földre. Az Európai Űrügynökség pedig három missziót indít kutatások végzésére a Dimorphos pályamódosításával kapcsolatosan.

A tudományos sikerről a Google is "megemlékezik" egy animációval: ha valaki a keresőjébe beüti a DART küldetés teljes angol nevét (Double Asteroid Redirection Test), a találati oldalra balról berepül a DART stilizált műholdja, majd "becsapódik", amitől az egész találati lista elferdül.

Your Google search could reveal something smashing! Search for "NASA DART" on @Google to see a demonstration of browser, uh, planetary defense. pic.twitter.com/ZuxtlgaLJ1 — NASA (@NASA) September 27, 2022

Nyitókép: YouTube/NASA