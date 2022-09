Történelmi pillanat: újrahasznosított fűtőelemmel működtetik az atomerőművet

A közelmúltban újabb atomtörténelmi pillanatnak lehetünk a részesei, miután Oroszországban először használtak villamosenergia-termelésre kizárólag urán-plutónium üzemanyagot, egy úgynevezett BN-800 típusú gyorsneutronos blokkban – mondta az InfoRádióban Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő.

Mint mondta, ha zárni tudjuk a nukleáris üzemanyagciklust, akkor nagyon hosszú időre biztosítani lehet majd az atomerőművek üzemanyagát. A nukleáris üzemanyagciklus zárásának lényege pedig az, hogy különféle innovatív technológiákkal a hagyományos atomerőművek kiégett üzemanyagából kivonják a még hasznosítható izotópokat, abból új típusú üzemanyagot gyártanak, amit ismételten felhasználnak villamosenergia-termelésre. Így az egységnyi természetes urán szinte teljes mértékben felhasználható lesz, ezáltal pedig majdnem

százszorosára emelkedik a föld uránkészleteiből kinyerhető villamos energia mennyisége.

A szakértő szerint ez a technológia az eredetihez képest abszolút innovatív és hatékony. Ezt az új üzemanyagot már régóta fejlesztik: először 2020 januárjában tették be a BN-800 típusú reaktorba. "Nagyon pozitívak az üzemeltetési tapasztalatok, ez egy mérföldkő a globális atomiparban" – mondta. Szerinte ha a technológiát sikerül elterjeszteni a világon, akkor az atomerőművek jövője hosszú távon biztosítható lehet.

A szakértő szerint az atomipar sosem végleges hulladékként tekintett a kiégett üzemanyag-kazettákra, hiszen tudták, hogy új típusú üzemanyagokat lehet belőle gyártani. A kazettákat átmeneti tárolóban pihentetik, így ha ez a technológia beválik és elterjed, akkor a lemerült üzemanyag-kazetták döntő részét újra fel lehet használni. Ezáltal

a nagy radioaktivitású hulladékok mennyisége is jelentősen csökkenthető.

Az új típusú üzemanyagot csak BN-800 típusú, gyorsneutronos reaktorban lehet alkalmazni. Azonban az orosz Roszatom egyes fejlesztései hagyományos atomerőművek számára is képesek újfajta üzemanyagot gyártani. Ez is egyfajta fejlesztési irány: egyrészről fejlesztik a gyorsneutronos technológiákat, másrészről pedig a hagyományos atomerőműhöz is új üzemanyagokat gyártanak a hosszú fenntarthatóság érdekében.

