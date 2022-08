Kapcsolat a Pfizer oltása és a majomhimlő között? Itt a válasz

Az a hamis állítás terjed a közösségi médiában, hogy a majomhimlő vírusa csak azokban az országokban fertőz, ahol a Pfizer és a BioNTech koronavírus elleni vakcinájával oltanak – írja a 24.hu. A portál emlékeztet: az az elképzelés nem új keletű, hogy az oltások összefüggésben lehetnek a majomhimlővel, újabban viszont már csak a Pfizer vakcinájával kötik azt össze.

Az AFP tényellenőrző cikke szerint szó sincs ilyen összefüggésről, és nem csak azokban az országokban terjed a vírus, ahol Pfizerrel is oltanak. A közösségi médiában megjelent bejegyzések azt állítják, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) „egyetlen jelentést sem kapott” majomhimlőről olyan országokból, amelyek nem adják be a Pfizer-BioNTech oltóanyagát. Orvosi szakértők ugyanakkor azt mondták az AFP-nek, hogy nincs bizonyíték az évtizedek óta létező vírus és a koronavírus-oltás közötti kapcsolatra. Emellett 2022. augusztus 9-én a legtöbb országban, ahol a Pfizer-BioNTech vakcinát alkalmazták, nem regisztráltak majomhimlős eseteket, ezzel szemben több olyan országból – köztük Indiából, Oroszországból és Venezuelából –, ahol a Pfizer-BioNTech vakcinát nem alkalmazták, jelentettek majomhimlős eseteket – idézi a cikket a magyar híroldal.

Mint olvasható, az AFP-nek nyilatkozó szakemberek szerint a Pfizer vakcinát 180 országban használják, és ezek többségében nem fordult elő a majomhimlő. Azt is elmondták, hogy a majomhimlő évtizedekkel a Pfizer vakcinájának kifejlesztése előtt is létezett, így tényleg nincs értelme a párhuzamnak.

Az Egészségügyi Világszert ráadásul azt is megerősítette a nemzetközi hírügynökségnek, hogy a közösségi posztokban megosztott, a WHO nevével fémjelzett térképeket meghamisították.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek