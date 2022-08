A kőkorszak a Holdon folytatódik: új felfedezés mutatja meg, hol "lakhatnak" az űrhajósok

Stabil, 17 fokos hőmérséklet: ezt kínálják a Hold árnyékos gödrei, derült ki a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) szakembereinek legfrissebb munkájából. A gödrök akár barlangokban is folytatódhatnak, melyek további menedéket nyújthatnak a Hold felszínén tartózkodók számára.

A gödrök és az esetleges barlangok a Hold felfedezését, illetve a felszínén való hosszasabb tartózkodást is biztonságosabbá tehetik, mivel a kutatók stabil hőmérsékletű bázistáborokat hozhatnak létre segítségükkel, írja a CNN.

"Az ember evolúciója a barlangban élő ősökkel kezdődött, és barlangokba térhetünk vissza a Holdon is" - fogalmazott David Paige, az UCLA bolygókutatója egy sajtóközleményben. Most, hogy a kutatók már többet tudnak a gödrökről, elkezdhetik egy koncepció kidolgozását is, mely szerint a Hold felszínén uralkodó extrém viszonyoktól menedékbe vonulva, ilyen helyen lehetne az állandó állomáshelye az asztronautáknak.

"Hamarabb megkezdődhet az ember hosszú távú tartózkodása a Holdon, mint azt eddig hihettük"

- tette hozzá Tyler Horvath, az UCLA bolygótudományi doktorandusza.

A Hold felszíne nappal 127 Celsius-fokra melegszik fel, ám éjjel mínusz 173 fokig hűl le. A Nyugalom tengerének nevezett területen található gödrökben az ember számára barátságosabbak a körülmények. A Hold azon részét nevezte el a tudomány Nyugalom tengerének, melyen az Apollo 11 landolt.

Nagy segítség az állandó bázisok létrehozásában

Az adatok a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter űrszondája által készített képek elemzéséből és számítógépes modellezésből származnak.

"Ezek a gödrök pontosan az általunk használt kamerák felbontási határán vannak. Az a tény, hogy képesek ilyen adatot szolgáltatni, nagy előrelépés a Hold vizsgálatában" - mondta Briony Horgan, az Indiana állambeli West Lafayette-ben található Purdue Egyetem Föld-, légkör- és bolygótudományok docense.

A gödrök vizsgálata egyben az extrém körülmények jobb megértéséhez is vezet. Az extrém hőmérsékleti viszonyok teszik igazán nehézzé a NASA-nak egy bázis kiépítését - eddig nem sikerült olyan hűtő-fűtő rendszert tervezniük, mely elegendő energiát tudna termelni ahhoz, hogy életben tarthasson egy holdi kolóniát. A felfedezés üzenete az, hogy

talán nincs is szükség ilyen bonyolult szerkezetre.

A gödröket 2009-ben fedezték fel, és az első pillanattól foglalkoztatja a kutatókat, hogy menedékhelyekként is funkcionálhatnának-e.

Horvath szerint a 200 gödörből legalább 16 vulkáni tevékenység után maradt hátra. Ezek a láva létrehozta csatornák összeomlásukkor barlangokat alakíthatnak ki – a kutatók szerint 2-3 gödör ilyen barlanghoz vezethet.

Robotokkal térképezik majd fel a Holdat

A barlangok a sugárzás és a mikrometeoritok ellen is védelmet nyújthatnak, ezért fel szeretnék mérni a jövőben azt is, pontosan hány barlang várhatja az embert a Holdon.

A NASA jelenleg az égitest felszínének robotizált felderítésén dolgozik, már idén decemberben útjukra indulhatnak a Holdra az ehhez szükséges eszközök.

"A holdfelszín hőmérsékletének további feltérképezése kiemelt fontosságú. Ezeket az információkat nemcsak arra tudjuk majd felhasználni, hogy jobban megértsük a felszínre irányuló jövőbeli küldetések környezetét, hanem azt is megismerhetjük, hogy a különböző típusú felszíni anyagok hogyan reagálnak a holdfelszín változó fényviszonyaira" - mondta Noah Petro, a NASA bolygógeológiai, geofizikai és geokémiai laboratóriumának vezetője.

