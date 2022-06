Megváltozik a belépés a WhatsAppba

A legnépszerűbb üzenetküldővé vált a WhatsApp, ezért is éri egyre gyakrabban támadás. Most egy olyan frissítés készül, ami ezt megnehezíti – írja a hvg.hu. Egy készülő frissítés szerint kettős ellenőrző kódot vezetnek be, amely biztonságosabbá teheti az üzenetküldő használatát.

Amikor a WhatsApp-fiókba való első bejelentkezési kísérlet sikeres, egy másik 6 számjegyű kódra lesz szükség a folyamat befejezéséhez: ebben az esetben a WhatsApp egy másik üzenetet küld a telefonszám tulajdonosának, hogy figyelmeztesse a fiókjába való bejelentkezési kísérletről. Így a felhasználó tudni fogja, hogy valaki megpróbál bejelentkezni a fiókjába, és nem osztják meg a második ellenőrző kódot a folyamat befejezéséhez.

A WhatsApp célja az a kettős ellenőrző kóddal, hogy megerősítse a bejelentkezési folyamatot, és megakadályozza a fiókkal, személyes adatokkal való visszaélést.

A WhatsApp az első azonnali üzenetküldő alkalmazás, amely támogatja ezt a funkciót, és a kettős ellenőrző kód valóban megelőzheti a fiókok ellopását, ha nincs engedélyezve a kétlépcsős azonosítás. Az új funkció Android és iOS felhasználók számára is elérhető lesz.

