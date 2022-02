Tovább kényezteti a Windows 11 felhasználóit a Microsoft

A Microsoft blogbejegyzésben jelezte, hogy a következő időszakban több új funkcióval bővíti a Windows 11-et, aminek hatására „új élményeket” szerezhetnek majd a felhasználók. A változtatásokra most februártól lehet számítani, az MSPowerUser pedig összegyűjtötte, melyek ezek – szúrta ki a Hvg.hu.

Ahogyan olvasható, az egyik izgalmas új funkció a Media Player nevű lejátszóhoz kötődik: ez a fejlesztés végre minden Windows 11-es gépen elérhető lesz, a jelenlegi Groove Music pedig eltűnik. Az utóbbiban lévő zenei gyűjtemény automatikusan átkerül majd az új felületre, amellyel természetesen videókat is lehet nézni. A Media Player emellett minden olyan lehetőséget megkap, ami a Groove Musicban is megvan.

Az operációs rendszer bővítésének a része a hatékonyabb ablakmegosztás, továbbá a megújult Jegyzettömb is, amit most még csak az Insider-program résztvevői próbálhatnak ki, ám hamarosan mindenki számára elérhető lesz. A program érdekessége, hogy alkalmazkodni tud a rendszer témabeállításaihoz, emellett egy sötét és világos üzemmódot is kapott.

A blogbejegyzés szerint – az említetteken túl – elérhetővé válik az androidos alkalmazások Windowson belüli futtatásának lehetősége. A funkciót az Amazonnal és az Intellel együtt dolgozta ki a Microsoft, és a legjobb, hogy az AMD- és az Intel-alapú Windows 11-es PC-kre is kiterjed. Minden androidos appot ugyanakkor nem lehet majd így elindítani.

A Microsoft szerint a Windows 10 és a Windows 11 jelenleg több mint 1,4 milliárd havi aktív eszközön működik.

Nyitókép: theverge.com