Újabb nagy kérdés: szabad-e koronavírussal sportolni?

Az omikron variáns enyhe tüneteket okoz, ezért sokak fejében megfordulhat, hogy egy kis orrfolyás miatt nem állnak le, és folytatják az edzést, illetve testmozgást. A sportorvosok azonban azt tanácsolják, hogy ilyen esetben is érdemes szüneteltetni a sportot, akkor is, ha teljesen tünetmentesen covidos valaki – írja a Portfolio.

A The American College of Sports Medicine például azt mondja, hogy az alacsony kockázati csoportba tartozó betegeknek is legalább 10 napot kellene pihenniük azt követően, hogy igazoltan elkapták a koronavírust. Ha nincsenek tüneteik, akkor ezt a pihenési időt 7 napban határozzák meg.

Könnyű fizikai munkát, sétákat be lehet iktatni mindaddig, amíg a beteg nem érez mellkasi fájdalmat vagy fáradtságot. A felgyógyulást követő testmozgásnál is érdemes nem egyből belevetni magunkat a szokásos edzésbe, hanem folyamatosan visszaszokni a régi gyakorlatokhoz.

A sporthoz való visszatérést nagyban befolyásolja, hogy a beteg tünetei nyak alatt vagy felett jelentkeznek. Ha nyak alatti tünetek vannak, mint például elnehezedett tüdőérzet vagy gyomorrontás, érdemes kerülni még a testmozgást. Ha pedig olyan tünetek vannak, mint orrfolyás vagy enyhe fejfájás, vissza lehet térni a mozgáshoz, de az is inkább séta legyen, mint futás – tanácsolja a sportorvos.

A szakértők azt javasolják, hogy a felgyógyulást követő első héten a korábbi testmozgás 40-50 százalékát végezzük csak, és közben figyelni kell, jelentkeznek-e olyan tünetek, mint légszomj, emelkedett pulzusszám, mellkasi fájdalom vagy fáradtság, ez esetben érdemes leállni és orvossal konzultálni.

