Valós adatok bizonyították az mRNS-oltások változtatott beadásának hatékonyságát

Mentősök körében végezték el a kutatást a kanadai kormány Covid-19 Immunitási Munkacsoportjának (CITF) megbízására: vértesztek eredményeit hasonlították össze két csoport tagjai közt, melyből az egyikben a négy hetesnél rövidebb, kezdetekben javasolt eltéréssel adták be az oltás két adagját, míg a másikban hat-hét hetet vártak azok beadása közt.

A mentősök a jelenleg elérhető kétfajta mRNS valamelyikével, azaz vagy a Pfizer Comirnatyjával, vagy a Moderna Spikevaxával voltak beoltva.

"Szignifikánsan magasabb antitestszintet találtunk azoknál az egyéneknél, akiknél hosszabb volt a két adag beadása közt eltelt idő, és ez következetes volt, függetlenül attól, hogy melyik mRNS-vakcinát adták be" - mondta a kutatást vezető Brian Grunau az eredményekről, melyeknek a jelenleg is zajló immunizációs folyamatra nézve komoly tanulságai vannak. A MedicalXpress cikke szerint így egyrészt érdemes már önmagában azért is a hat-hét hetes időközt alkalmazni, mert így robusztusabb lesz a védelem, másrészt pedig azért is, mert

így többen tudnak hozzájutni az első adaghoz,

miközben az azt már megkapók nyugodtabban várhatnak négy héten túl arra, hogy a közben befutó szállítmányokból vehessenek fel oltást. A tanulmány az áttöréses fertőzések kérdését nem vette be a vizsgált témák közé.

A kutatók tíz hónappal ezelőtt kezdték el bevonni a mentősöket vizsgálatukba, az eredmények valós időben futottak be hozzájuk. Az új információk folyamatos áramlása nehezítheti a közegészségügyi döntések meghozatalát, a kutatók számára viszont kifizetődő volt látni, hogy erőfeszítéseik klinikailag releváns eredményekre vezetnek.

"Ez minden kutató igazi célja. Olyan kutatásokat akarunk végezni, amelyek pozitívan befolyásolják az emberek életét és hatással vannak a döntéshozókra is"

- fejtette ki Grunau.

"Az eredmények alátámasztják a Kanadában számos joghatóságban hozott döntést az első adagok minél gyorsabb beadásáról meghosszabbított adagolási intervallum mellett. Nagyon fontosak továbbá a vakcinák más országokban történő bevezetésének kapcsán is, mert az adagolási intervallum meghosszabbítása segíthet az oltási méltányosság előmozdításában" - mondta Tim Evans, a CITF ügyvezető igazgatója.

