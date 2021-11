Növelheti az immunitást a korábbi koronavírusok okozta fertőzés

A Zürichi Egyetem kutatói találtak rá a védettség szintjét potenciálisan növelő jelenségre, melyről a MedicalXpress tudósít cikkében.

"Azok az emberek, akik erős immunválaszt produkáltak más humán koronavírusokra, rendelkeznek némi védelemmel a SARS-CoV-2 fertőzéssel szemben" – mondta Alexandra Trkola, az UZH Orvosi Virológiai Intézetének vezetője.

Van hatása a régi fertőzéseknek

A kutatók egy különleges tesztet használtak négy másik humán koronavírus elleni antitestszint elemzésére 825 szérummintában, amelyeket a SARS-CoV-2 megjelenése előtt vettek. Megvizsgálták továbbá az új koronavírussal fertőzött donoroktól származó 389 mintát is. Ezeket az elemzéseket számítógépes modellekkel kombinálva a kutatócsoport meg tudta jósolni, hogy az antitestek milyen jól kötődnek a behatoló vírusokhoz és mennyire képesek semlegesíteni azokat.

Bebizonyították, hogy azok, akik megbetegedtek az új koronavírussal, kevesebb antitesttel rendelkeztek régebb óta az emberek körében keringő koronavírusokkal történt találkozásokból. Ezenkívül az ártalmatlan koronavírusok ellen magas antitestszinttel rendelkező emberek kisebb valószínűséggel kerültek kórházba a SARS-CoV-2 elkapása után.

Megelőzi vagy gyengíti a fertőzést

"Tanulmányunk azt mutatja, hogy a humán koronavírusokkal szembeni erős antitestválasz növeli a SARS-CoV-2 elleni antitestek szintjét. Tehát aki immunitást szerzett ártalmatlan koronavírusokkal szemben, az jobban védett a súlyos SARS-CoV-2 fertőzésekkel szemben is" – mondta Trkola.

Az ilyen típusú immunválaszt keresztreaktivitásnak nevezik,

és a T-sejtes válaszoknál is előfordul, amelyek az immunrendszer további vonala a fertőzések elleni védekezésben.

Az emberek csak röviddel az után lesznek védettek teljes mértékben az új koronavírussal szemben, hogy felépültek a fertőzésből vagy hatékony védőoltást kaptak. Ekkor még nagyon magas az antitestek szintje. Ahogy ez a szint idővel csökken, az antitestek az ismételt fertőzést már nem tudják megakadályozni, de az immunológiai memória gyorsan újra aktiválja a szervezet védekezését, az antitestek termelését, valamint a T-sejtes védekezést.

"Természetesen a memóriasejtek által a SARS-CoV-2 ellen irányuló immunválaszok sokkal hatékonyabbak, mint a keresztreaktív válaszok. De még ha a védelem nem is abszolút, a keresztreaktív immunválasz lerövidíti a fertőzést és csökkenti a súlyosságát. Pontosan ez az, amit a védőoltással is elérünk, csak sokkal, de sokkal hatékonyabban" – mondta Trkola.

Közelebb lehet a minden koronavírustól védő vakcina

Az még nem ismert, hogy ez a keresztreaktivitás az ellenkező irányban is működik-e, vagyis az új koronavírussal szembeni akár vakcinázással elért immunitás védelmet nyújt-e más humán koronavírusokkal szemben is.

"Ha a SARS-CoV-2 immunitás más koronavírusokkal való fertőzéssel szemben is nyújt bizonyos fokú védelmet, akkor jelentős lépéssel közelebb kerülnénk a többi koronavírus elleni átfogó védelem eléréséhez, beleértve az esetleges új változatokat is" – magyarázta a virológus. Ezt az elképzelést az is alátámasztja, hogy a keresztreaktív védelem nemcsak antitesteken, hanem nagy valószínűséggel T-sejteken is alapul.

