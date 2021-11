Kemenesi Gábor: tévhit, hogy az oltás növeli a mutálódás esélyét

Kemenesi Gábor víruskutató újabb Facebook-posztban magyarázza el, miért olyan fontos az egyenlő vakcinaelosztás.

Mint a tudós rámutat, a világ népességének 52 százaléka megkapta legalább az első dózist, de 100 emberre vetítve a szegény országok 6 dózishoz jutottak hozzá, míg a leggazdagabban 144-hez.

Vagyis "több ismétlő dózist adtak be a fejlett országok az elmúlt néhány hétben, mint Afrika teljes lakossága egy év alatt". Ez pedig "virológiai szempontból a járványnak olyan lehetséges mozgásteret biztosít továbbra is a kevésbé átoltott területeken, ahol a mutációk megjelenésének kockázata is nagyobb".

Szerinte gyakori tévhit a járvány kezdete óta, hogy az oltások növelik a vírus mutálódási esélyét, "holott ez éppen fordítva van".

Mindezt grafikonok és csatolt tanulmányok elérhetőségével támasztja alá Kemenesi Gábor.

Nyitókép: Lanszki Zsófia/PTE