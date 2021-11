Ritka leletre bukkantak Pompejiben

A rabszolgák életkörülményeibe ritka bepillantást engedő helyiséget - egy rabszolgacsalád dísztelen lakhelyeként is szolgáló tárolóhelyiséget - tártak fel Pompeji ókori romvárosban. Dario Franceschini olasz kulturális miniszter szombati bejelentése szerint "jelentős felfedezésről van szó, amely gazdagítja ismereteinket a régi pompejiek mindennapjairól, különös tekintettel a kevéssé ismert társadalmi rétegekre".

Egy kis alapterületű, de kiváló állapotban fennmaradt hálószobát ástak ki a vulkán által maga alá temetett Pompeji Civitia Giuliana elővárosában - a pompeji városfaltól mintegy 700 méterre északra - egy villában, tőszomszédságában annak helyiségnek, ahol januárban egy ugyancsak jó állapotban fennmaradt ceremoniális szekeret fedeztek fel.

Completing the context of these rooms is the latest discovery of a room used by slaves who worked in the villa. It offers an extraordinary glimpse into a part of the ancient world that usually remains largely in the dark. pic.twitter.com/QCU3Vlf1HJ — Pompeii Sites (@pompeii_sites) November 6, 2021