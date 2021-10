A kutatás azt bizonyítja, hogy hat hónapon át is magas a súlyos megbetegedéssel szembeni védelem, ugyanakkor a megfertőződéssel szembeni védettség közel felére csökken ez idő alatt. A tünetes és tünetmentes megbetegedésekkel szembeni 88 százalékos kezdeti védelem 47 százalékra esett vissza fél év alatt a kutatásban tapasztaltak szerint, viszont a kórházi kezelést igénylő súlyosságú védelem megmaradt 90 százalékosnak, ráadásul minden variánssal, így a deltával szemben is, írja a The Guardian.

Az eredmények megegyeznek azzal, amelyeket korábban az amerikai CDC, valamint az izraeli egészségügyi minisztérium is nyilvánosságra hozott a vakcinával kapcsolatosan. A kutatók szerint mindez ismételten aláhúzza a koronavírus elleni oltások beadásának fontosságát világszerte.

"Tanulmányunk megerősíti, hogy a vakcinák a világjárvány megfékezésének fontos eszközei, valamint hogy továbbra is rendkívül hatékonyak a súlyos megbetegedések és a kórházi kezelés megelőzésében, beleértve a delta és más aggasztó változatok okozta megbetegedéseket is" - mondta a tanulmány vezető szerzője, Sara Tartof, a Kaiser Permanente egészségügyi szolgáltató kutatási és értékelési osztályának munkatársa.

Több milliós mintával dolgoztak

A kutatók hárommillió oltott ember 2020 decembere és 2021 augusztusa között rögzített egészségügyi adatait vizsgálták. Ebben az időszakban

az érintettek 5,4 százaléka fertőződött SARS-CoV-2 vírussal,

a fertőzötteknek pedig 6,6 százaléka került kórházba. A két oltás óta eltelt átlagos idő három és négy hónap között volt.

"Változatspecifikus elemzésünk egyértelműen azt mutatja, hogy a BNT162b2 vakcina minden jelenlegi aggodalomra okot adó változat, köztük a delta ellen is hatékony. A koronavírus-fertőzések azoknál az embereknél, akik már két adag oltást kaptak, nagy valószínűséggel az immunitás csökkenésének tudhatók be, azaz azokat nem a delta vagy más, a vakcina nyújtotta védelmet kikerülő változatok okozzák" - mondta Luis Jodar, a Pfizer oltóanyagokért felelős vezető alelnöke és vezető orvosigazgatója.

Indokolt a harmadik oltás

Penny Ward professzor, a londoni King's College gyógyszerészeti orvoslással foglalkozó vendégprofesszora úgy véli, a Lancetben publikált kutatás valós bizonyítékokat ismertet az Egyesült Államokból a Pfizer és a BioNTech közös vakcinájának hatékonyságáról, amelyet a Kaiser Permanente nagy egészségügyi adatbázisának adatai alapján értékeltek.

"Általánosságban elmondható, hogy ha a védőoltás célja a megbetegedések megelőzése és a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása, akkor

a második oltás után hat hónappal szükség van az emlékeztető vakcinára, különösen a legveszélyeztetettebbek körében,

akiknél a fertőzés súlyosabb betegséghez és akár halálhoz is vezethet" - vélekedik Ward.

A közelgő tél felfutást hozhat a koronavírusos megbetegedések terén, amelyek már hosszú ideje hatalmas nyomást helyeznek az egészségügyi ellátórendszerre, a szakemberek ezért is fontosnak tartják, hogy minél többen a lehető legteljesebb védettséggel rendelkezzenek erre az időszakra készülve.

Nyitókép: MTI/Komka Péter