Telefonbetyárra gyanakodott a friss Nobel-díjas

A Nobel-díjat odaítélő bizottságnak nem volt egyszerű kapcsolatba lépni az idei orvosi-élettani díjat elnyerő tudósokkal, csak rokonok segítségével tudták elérni David Juliust és Ardem Patapoutiant - mondta el a stockholmi Karolinska Intézet Nobel-közgyűlésének titkára.

Amikor végül sikerült felhívni őket telefonon, mindkét kutató nagyon meglepődött és igen boldog volt - tette hozzá Thomas Perlmann.

Az amerikai David Julius és az Egyesült Államokban élő, libanoni születésű Ardem Patapoutian a hőmérséklet és a tapintás érzékeléséért felelős receptorok felfedezéséért kapta a díjat.

David Julius molekuláris neurobiológus a chili paprika csípős, égető érzést keltő alkotóelemét használta egy olyan szenzor azonosításához a bőr idegvégződéseiben, amely hőhatásra reagál. Ardem Patapoutian molekuláris biológus, idegtudós nyomásra érzékeny sejteket használt szenzorok egy olyan új osztályának felfedezésében, amelyek mechanikai stimulációra válaszolnak a bőrben és a belső szervekben.

Ardem Patapoutiant a hír késő éjjel érte, a fiával együtt az ágyban nézte a díjazottak nevének hivatalos bejelentését.

Just in! New medicine laureate Ardem Patapoutian and his son Luca, watching the #NobelPrize press conference shortly after finding out the happy news.



Stay tuned for our interview with Patapoutian coming up soon!



Photographer: Nancy Hong pic.twitter.com/44OCpRSTki — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021