Felvételeket küldött a Merkúrról az űrszonda

Elküldte első felvételét a Merkúr felszínéről az Európai Űrügynökség (ESA) és a Japán Űrügynökség (JAXA) által 2018-ban közösen indított BepiColombo űrszonda, mely szombatra virradó éjszaka repült el először a bolygó felett mintegy 199 kilométerre.

Az Európai Űrügynökség honlapján közzétett felvétel a bolygó északi féltekéjét ábrázolja, látható rajta a Merkúr egyenetlen, rücskös felszíne, egyebek között a 166 kilométer széles Lermontov-kráter.

A Merkúrt kutató misszió célja, hogy minél többet tudjunk meg a bolygóról, amely csak kicsit nagyobb, mint a Földet kísérő Hold, és hatalmas vasmaggal rendelkezik.

A BepiColombo még ötször fog elrepülni a Merkúr felett, ehhez azonban az szükséges, hogy a bolygó gravitációs erejének hatására lelassuljon. A következő években történő elhaladások eredményeképpen idővel stabil pályára fog állni a bolygó körül. Ez 2025 végén következik be.

We might have been late with the first image, but we're early with the follow-up ? Here are a few more incredible first impressions from our first #MercuryFlyby - plus annotations to guide the eye!https://t.co/8RpPeJVBDM#ExploreFarther pic.twitter.com/KkF2wF2vVp — BepiColombo (@BepiColombo) October 2, 2021