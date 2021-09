Nagyon cselesen növeli fertőzőképességét a koronavírus

A textil- és sebészi maszkok ugyanakkor nagyjából felére csökkentik a levegőbe kerülő vírusmennyiséget – derül ki a Marylandi Egyetem Közegészségügyi fakultása kutatásából, melyet a MedicalXpress ismertet.

"Tanulmányunk újabb bizonyítékkal szolgál a levegőben történő terjedés fontosságára, főként, mivel tudjuk, hogy a most keringő delta változat még fertőzőbb, mint az alfa volt. Kutatásaink azt mutatják, hogy a változatok egyre jobban terjednek a levegőben, ezért a védőoltás mellett jobb szellőzést kell biztosítanunk és szorosan illeszkedő maszkokat kell viselnünk, hogy megállítsuk a vírus terjedését" – mondta Don Milton, a Marylandi Egyetem Közegészségügyi fakultásának környezet-egészségügyi professzora.

Okosan mutálódik a vírus

Az alfa variánsból fakadó fertőzésekből származó vírusmennyiség a levegőben tizennyolcszor több volt, mint amit az orrból vett mintákban és a nyálban lévő megnövekedett vírusmennyiséggel meg lehetett volna magyarázni. Az egyik vezető szerző, Jianyu Lai doktorandusz szerint az tény, hogy az alfa okozta fertőzések esetében magasabb vírusmennyiséget lehet találni a mintákban.

"Az orrból és a szájból származó vírus nagy folyadékcseppekkel terjed a fertőzött személy közelében. Vizsgálatunk azonban azt is megmutatta, hogy a kilélegzett aeroszolokban lévő vírus mennyisége még ennél is nagyobb mértékben nőtt meg" – mondta. A levegőben terjedő vírusnak az alfával történő megfertőzésekből származó jelentős növekedése még a delta megjelenése előtt következett be, és azt jelzi, hogy a vírus úgy fejlődik, hogy jobban tudjon a levegőben terjedni.

A maszk sokat segít

Annak tesztelésére, hogy a maszkok milyen mértékben tudják gátolni a vírus terjedését, a tanulmány mérte, hogy mennyi SARS-CoV-2 kerül a levegőbe, valamint azt is vizsgálta, hogy a koronavírussal megfertőzött emberek mennyivel kevesebb vírust lélegeztek ki, miután felvettek egy textil- vagy sebészi maszkot.

A maszk körülbelül 50 százalékkal csökkentette a vírussal terhelt részecskék mennyiségét

a fertőzött személy körül a levegőben. A laza textil- és sebészi maszkok nem akadályozták meg, hogy a fertőző vírus a levegőbe kerüljön.

Az óvintézkedések szükségesek

"A kutatás tanulsága az, hogy a koronavírus ott lehet a lélegzetünkben, egyre inkább ott is van abban, ha megfertőződünk, viszont a maszk használata csökkenti annak az esélyét, hogy mások is belélegezzék" – mondta Jennifer German, a tanulmány társszerzője.

Ez azt jelenti, hogy az elővigyázatossági intézkedések több szinten történő megvalósítása – beleértve a jobb szellőzést, a gyakori tesztelést, a levegő UV-s fertőtlenítését és a szorosan illeszkedő maszkokat a védőoltáson túl – kritikus fontosságú a nyilvánossággal érintkező munkahelyeken és beltéri helyiségekben dolgozók védelmében.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Smederevac/Getty Images