Nézze meg a Google Chrome új funkcióit

Érdemes lesz időnként ránéznie a Chrome böngészőre a felhasználóknak, a Google ugyanis több apró újdonságot is beletett az androidos és az asztali gépekre kiadott programba – írja a hvg.hu.

Az egyiknek az androidos app használói örülhetnek: egyszerűbben lehet majd beállítani, hogy egy weboldal milyen adatokhoz férjen hozzá. Ehhez nem kell mást tenni, mint a böngésző címsorában megjelenő lakat ikonra koppintani, majd kiválasztani az Engedélyek menüpontot. Ha ez megvan, már be is állíthatjuk, hogy mihez adunk hozzáférést, és mihez nem. A későbbiekben olyan funkció is érkezik, amely lehetővé teszi, hogy egy adott weboldal ne kerüljön be a böngészési előzmények közé.

Egy másik újdonság, hogy különböző szöveges parancsokat írhatunk majd be a böngésző címsorába, hogy gyorsabban és egyszerűbben tegyünk meg bizonyos beállításokat. A "delete history" beírásával például kapunk majd egy gombot, amivel azonnal törölhetjük a böngészési előzményeinket, a "safety check" segítségével pedig azt ellenőrizhetjük le, hogy mennyire vannak biztonságban például a jelszavaink. Ez utóbbiakat az asztali változatban próbálhatjuk ki.

Az újdonságok még nem érkeztek meg sem a mobilos, sem az asztali számítógépes Chrome-ba. A Google azt ígéri, ez a következő hetekben történik majd meg, így érdemes lehet időnként megnézni, elérhető-e már valamilyen frissítés.

Nyitókép: Pixabay