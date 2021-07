Két oltásról már vannak "deltás" adatok

Nagyon hatékony a Pfizer/BioNTech és az AstraZeneca vakcinája a koronavírus jóval fertőzőbb, delta variánsával szemben is - derül ki a New England Journal of Medicine brit egészségügyi szaklapban szerdán megjelent tanulmányból.

A kutatómunka eredménye szerint az említett védőoltások mindkét dózisa szinte ugyanolyan védelmet biztosít a delta mutáció ellen, mint az eddig domináns alfa variánssal szemben.

A tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy a Pfizer/BioNTech-vakcina mindkét adagjának beadása 88 százalékos védettséget ad a tünetekkel járó megbetegedés ellen a delta, és 93,7 százalékos védettséget az alfa variáns esetében.

Az AstraZeneca 67 százalékos védelmet nyújt a delta, és 74,5 százalékos védelmet az alfa variánssal szemben.

