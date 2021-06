Egyre gyanúsabbá válik a vuhani labor

Kínai dezinformációnak nevezte a Sky News műsorvezetője, Sherri Markson mindazt, amit eddig a vírus eredetéről az emberek megtudhattak: mindezt olyan felvétellel támasztotta alá az adó, amelyen élő denevérek láthatók a Vuhani Virológiai Intézet laborjában.

"Ez azt mutatja, hogy sok minden, amit a világjárvány eredetéről mondtak nekünk, kezdettől fogva kínai dezinformáció volt, amit aztán sok olyan ember terjesztett, akik a Vuhani Virológiai Intézettel együttműködve dolgoztak, akik kompromittálódtak, akiknek rendkívüli összeférhetetlenségük volt" - mondta. Markson azt sem rejtette véka alá, kire gondol név szerint: Peter Daszakot nevezte meg a WHO az év elején Kínában vizsgálódó tisztviselői közül.

"Az olyan emberek, mint Peter Daszak, ragaszkodtak ahhoz, hogy összeesküvés-elmélet azt állítani, hogy denevérek voltak a laborban.

Daszak a WHO, az Egészségügyi Világszervezet hivatalos kutatója, aki az év elején azért utazott el Vuhanba, hogy a vírus eredetét vizsgálja. Ez az új felvétel azt mutatja, hogy a laborban igenis tartottak élő denevéreket, és ezt PeterDaszaknak be kellett ismernie, ki kellett magát javítania" - mondta.

Hozzátette, véleménye szerint rengeteg dologra nem kérdeztek rá Vuhanban.

"Nem kérdezték meg, hogy vannak-e denevérek a laboratóriumban, nem kérdezték meg, hogy hol van a vírusadatbázis. Ez a kulcsfontosságú adatbázis, amely 15-17 ezer mintát tartalmazott, hirtelen eltűnt az internetről 2019 szeptemberében, közvetlenül a pandémia kitörése előtt" - mondta. Véleménye szerint Daszakhoz hasonlóan olyan emberek mentek el Kínába vizsgálódni a koronavírus eredete után, akik érdekütközés miatt nem lettek volna erre jogosultak. Anthony Fauci amerikai egészségügyi főtanácsadóval szemben is arról beszélt: nincs joga Kínát kritizálni, mivel az általa vezetett szervezet vuhani kutatásokat pénzelt.

A WHO a koronavírus eredetét kutató missziója sok nehézség árán jutott el tél végén Vuhanba, ahonnan hazatérve először nem készítették el a korábban beígért rövid összefoglalójukat eredményeikről, majd a teljes kutatási jelentés megjelenése is csúszott. Végeredményben sok konkrétumot nem is tartalmazott a jelentés, amely

a laborteóriát szinte teljes mértékben kizárta,

a denevérektől eredő, majd köztes fajon emberre átugró vírus elmélete mellett valószínűnek tartotta még azt is, hogy egyenesen az emberre került a gazdaállatból a vírus, illetve hogy fagyasztott áruval fertőzte meg az embert.

Mindezek után az elmúlt hetekben a laborteória újra fókuszba került, mivel amerikai információk szerint kiderült, hogy közvetlenül a járvány kitörése előtt a vuhani labor három kutatója is kórházba került olyan betegséggel, melynek tünetei a koronavírusra is utalhatnak. Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO vezetője már a jelentés kiadását követően azt mondta, egyetlen lehetséges teóriát sem söpörnek le az asztalról, most azonban már egyre többen követelik, hogy a laborelmélet tüzetes körüljárásával derítsék ki, mi történhetett valójában a virológiai intézetben.

Nyitókép: MTI/AP/Ng Han-kuan