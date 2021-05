Heteken belül megkezdődhet egy új oltás gyártása

A vakcinajelöltet 35 ezer felnőtt önkéntes bevonásával kezdik tesztelni Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és az Egyesült Államokban – írja az ABC News. A kísérletben nemcsak az eredeti vuhani törzs, hanem a dél-afrikai variáns ellen nyújtott védelmet is elemzik majd. Amennyiben a tesztek sikeresnek bizonyulnak, az utolsó negyedévben használati engedélyt is kaphat az oltás. Annak érdekében, hogy ezt követően a lehető leggyorsabban rendelkezésre állhasson a vakcina a megfelelő mennyiségben, már a következő hetekben megkezdődik a gyártás a két gyógyszercég közleménye szerint.

Korábban a Sanofi és a GSK arról tájékoztatott, hogy korai klinikai kísérleteiben az oltásjelölt minden életkori csoportban erős immunválaszt váltott ki, ami optimizmusra ad okot azzal kapcsolatban, hogy a vakcina még az idén csatlakozhat a koronavírus elleni küzdelmet segítő további oltásokhoz.

Ennek a kisebb lélegzetvételű kísérletnek eredménye szerint azoknál,

akik két adagot vettek fel a fejlesztés alatt álló szerből, ugyanolyan immunválaszt volt megfigyelhető, mint azoknál, akik felépültek a koronavírus-fertőzésből.

Már számos koronavírus elleni oltás rendelkezik vészhelyzeti használatbavételi engedéllyel, de még ennél is többre van szükség annak érdekében, hogy hatékonyan fel lehessen venni a küzdelmet az eddig a hivatalos adatok szerint 3,4 millió ember életét kioltó betegséggel. Bár a fejlett, nyugati országok közül többen is igen magas az átoltottság, számos olyan fejlődő állam van, amelynek nem sikerült még megfelelő mennyiségű vakcinához jutnia, ezért a vírus ezeken a területeken továbbra is kontrollálatlanul tud terjedni. Ennek amellett, hogy emberéletekbe kerül, további rizikója, hogy új variánsok keletkezéséhez vezethet.

