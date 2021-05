Illattréning segíthet szteroid helyett a szaglásukat elvesztőknek

Carl Philpott szaglásspecialista professzor szerint nem szteroidokat kell adni azoknak, akik koronavírus-fertőzésük során elvesztették szaglásukat, hanem egyfajta illattréninget kell alkalmazni esetükben. A hónapokon át tartó folyamat során naponta legalább négy különböző illattal kell legalább kétszer ismerkedniük az érintetteknek a MedicalXpress cikke szerint.

"A koronavírus következtében kialakuló szaglásvesztéses esetek számának megnövekedése világszerte nagy igényt alakított ki az állapot terápiájára.

Az érintettek ötöde számol be arról, hogy gyógyulása után nyolc héttel még mindig nem tért vissza a szaglása.

A kortikoszteroidokat gyulladáscsökkentő hatásuk miatt írják fel az asztmában érintettek mellett sokszor a szaglásvesztéssel küzdőknek is, de ezeknek a szereknek számos ismert mellékhatása is van. Folyadék-visszatartás, magas vérnyomás mellett hangulatingadozást és viselkedésváltozásokat is okozhatnak ezek a gyógyszerek" – fogalmaz Philpott.

A kutatók azt vizsgálták, a szteroidok hatásosságára van-e bizonyíték szaglásvesztés esetén: úgy találták, hogy ebből meglehetősen kevés áll rendelkezésre. A mellékhatások miatt Philpott és csapata nem ajánlja a kortikoszteroidok szedését az állapot javítására.

"Vannak olyan szaglásvesztéses állapotok, amelyekért például a krónikus arcüreggyulladás a felelős, amelyekben érdemes a kortikoszteroidok valamelyikét alkalmazni. Szerencsére a koronavírus miatt szaglását elvesztők többsége spontán visszanyeri azt:

fél éven belül az érintettek 90 százaléka újra érzi az illatokat.

Az illattréning pedig mindenképpen hatásos lehet ebben az állapotban. Olcsó, könnyen elérhető és mellékhatásoktól mentes terápiája ez a koronavírus kapcsán kialakuló szaglásvesztésnek is. Ennek célja a neuroplaszticitáson alapuló gyógyulás elősegítése – ez az agy azon képessége, mely révé át tudja szervezni önmagát annak érdekében, hogy változást vagy sérülést kompenzáljon" – mondja a szakértő.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay