Nyolcszor nagyobb a vérrögösödés rizikója koronavírus után, mint az AstraZeneca vakcinája miatt

Egymillió koronavírus-fertőzöttből 39 esetében alakult ki trombózis, míg az AstraZeneca vakcinájának beadása után egymillióból 5 embernél – írja a Sky News.A koronavírusos betegek esetében felfedezett rizikó nagyjából háromszorosa annak, mint egy vírusfertőzés után átlagosan.

Oxfordi kutatók úgy találták, hogy valószínűsíthetően az AstraZeneca – és a Johnson,&Jonhson – oltását követően előforduló esetek hátterében az adenovírus mint vektor használata állhat. Trombózis ugyanakkor az mRNS-oltások, azaz a Pfizer és a Moderna vakcinájának felvétele után is kialakulhat: egymillió emberből négy esetében van meg a veszély. A számok azt mutatják, hogy a fenti oltások mindegyikének esetében tizedakkora a rizikó vérrögök kialakulására, mintha valaki koronavírussal fertőződne meg.

Paul Harrison, az Oxfordi Egyetem professzora kutatásuk eredményét a következőképp értékeli: "Két fontos megállapítást tehetünk: először is az új koronavírus megnöveli az agyi vénás trombózis kialakulásának kockázatát, a vérrögösödést is hozzáadva a fertőzés okozta problémák közé. Másrészt pedig

a koronavírus okozta rizikó a vérrögök kialakulására sokkal jelentősebb, mint amit az oltások jelentenek,

még a harminc év alattiak körében is. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, amikor az előnyöket és a hátrányokat latolgatjuk" – fogalmazott.

Az egyetem egy másik professzora, John Bell szerint a vérrögökhöz vezető recept a koronavírus-fertőzés.

"Ha nem oltatjuk be magunkat, el fogjuk kapni a koronavírust, és ha elkapjuk, nagyon nagy esélyünk van vérrögök kialakulására" – mondta el. A másik "problémás" oltás A Johnson&Johnson gyógyszergyártó vállalatának, a Janssennek vakcináját Amerikában, az EU-ban és Dél-Afrikában sem használják jelenleg a vérrögösödéssel kapcsolatos aggályok miatt.

Hazánkban nemrég érkeztek meg az oltásból az első adagok, amelyeket jelenleg nem adnak be.

A Janssen oltásához is nagy reményeket fűztek világszerte, mivel jelenleg ez az egyetlen egyadagos vakcina, amely véd a koronavírus ellen.

Korábban azzal is bekerült a hírekbe, hogy egyes vallási csoportokban aggályokat vethet fel használata, mivel évtizedekkel előtti abortuszokból származó sejtvonalat is felhasználtak elkészítésében.

