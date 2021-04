Fertőzés oltás mellett: nagyon ritkán következhet be

Még a nagyon magas hatékonysággal rendelkező koronavírus elleni vakcinák esetében is előfordulhat, hogy az oltott személy később mégis megbetegszik új koronavírussal, de ebben az esetben tipikusan nagyon enyhe vagy éppen tünetmentes megbetegedés alakul ki, írja az ABC News. A Pfizer és a Moderna oltásai gyakorlatilag 100 százalékos arányban előzik meg az olyan súlyosságú megbetegedések kialakulását is, amelyek miatt kórházba kerülhetnének az érintettek, det ez közel 84 százalékos hatékonysággal "tudja" brazil adatok szerint a leggyengébbnek tartott CoronaVac, a Sinovac gyár védőoltása is. A halálos kimenetelt az mRNS-oltások mellett ez a vakcina is kiküszöböli.

A legfontosabbat tehát képesek az oltások teljesíteni: egy potenciálisan halálos megbetegedést nagy mértékben megszelídítenek.

Valódi ritkaság

Az oltás mellett esetlegesen kialakuló megbetegedésekkel kapcsolatosan Shira Abeles fertőzőbetegség-szakértő azt mondja: pokoli ritkán fordul elő ez, és nem is várnak mást a jövőben sem. Abales 2020 december és 2021 februárja közt végzett Dél-Kaliforniában kutatást az oltott egészségügyi dolgozók körében: 36 600 oltott kevesebb, mint 1 százaléka kapta el a vírust ezen az intervallumon belül.

Közülük senki sem került kórházba vagy halt meg, az átlagosnál gyengébb tünetekkel vészelték át a betegséget.

Egy még nagyobb, Washington államban 1,2 millió ember adatait elemző kutatás mindössze 102 ilyen, oltás mellett bekövetkező megbetegedést talált, ami az oltottak kevesebb, mint 0,01 százalékát jelentette. Legtöbben enyhe tüneteket tapasztaltak, nyolcan kerültek kórházba, és kettejük esetében vizsgálják azt is, hogy a megbetegedés halálos kimeneteléért a koronavírus felelt-e kizárólagosan.

Keresik az okokat

A kutatók még vizsgálják, hogyan következhetnek be ezek az esetek. Meglehet, hogy a megbetegedők

nagyon idősek vagy immunhiányosak,

így esetükben nem épül ki a megfelelő válaszreakció. A Washington állambéli két elhunyt is 80 év fölötti, alapbetegségekkel rendelkező beteg volt. Éppen az ő érdekükben fontos a fiatal és egészséges embereknek oltatniuk magukat.

Közös felelősség

"Mindannyiunknak be kell oltatnia magát, hogy megvédhessük magunkat és a gyengébbeket is" - mondja William Schaffner fertőzőbetegség-kutató, aki szerint nagyon ritka esetekben akár fiatalok is elkaphatják a betegséget oltás mellett, mivel időről időre történnek biológiailag megmagyarázhatatlan dolgok is.

Azt, hogy esetleg az új variánsok okozzák-e ezeket az eseteket, még vizsgálni kell, de egyelőre úgy tűnik, hogy a súlyos betegség és a halál ellen az minden variánssal szemben védenek a vakcinák. Ezek kialakulása ellen ráadásul szintén oltásokkal védekezhetünk: ha nem tud úgy terjedni a koronavírus, akkor kevesebb a lehetőség a mutációra.

