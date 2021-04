Rusvai Miklós: Magyarországon is az oltás az egyetlen kiút

A szomszédos Romániában is megjelent a koronavírus brit variánsának legújabb mutációja, Rusvai Miklós virológus szerint azonban ez a változat az eddigi vizsgálatok szerint még nem ellenállóbb a védőoltással szemben. A Magyar Tudományos Akadémia professzora az M1-en elmondta: ha esetleg van is, legfeljebb néhány százalékos lehet a hatásfokcsökkenés, de erről majd a hosszabb távú vizsgálatoknak kell pontos számot mondaniuk. Nincs tehát szó arról, hogy hatástalanok lennének az eddig alkalmazott vakcinák a legújabb variáns ellen.

Rusvai Miklós szerint már Magyarországon is jelen van a brit mutáns ezen változata, és ez is az oka annak, hogy az elmúlt hetekben annyira felerősödött a járvány, nemcsak idehaza, hanem a szomszédos Szlovákiában, illetve Csehországban is. De már mindhárom ország átesett a harmadik járványhullám csúcsán, tett hozzá.

A víruskutató hozzátette: minden olyan országban, ahol intenzíven folyik az oltási kampány – lásd Izrael, Egyesült Királyság, Málta vagy Szerbia –, meredeken esik vissza a megbetegedések száma. Rusvai Miklós úgy véli, Magyarországon is ez az egyetlen kiút: „oldani, oltani, oltani!”

Az új variánsok miatt viszont

magasabb, 80 százalékos nyájimmunitásra van szükség.

A szakember szerint egy 50-60 százalékos oltottság elengedő lehet, de természetesen a cél az, hogy minél kevesebben legyenek azok, akik a betegség átvészelése révén szereznek immunitást.

Az MTA professzora szerint május végére, június elejére túl lehetünk a harmadik hullámon. Azt reméli, hogy

június közepére fel lehet oldani a korlátozásokat és a nyarat már maszk nélkül tölthetjük.

Amennyiben pedig az oltás így halad és nem jelenik meg egy újabb agresszív variáns, akkor Magyarországon véleménye szerint nem kell negyedik hullámra számítani.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay