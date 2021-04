koronavírus

Az olcsó féreghajtó szerrel kapcsolatosan a mortalitás, a hospitalizáció és a vírus szervezetből való kiűzésére gyakorolt hatás kapcsán is nagyon kevés a bizonyíték az Egészségügyi Világszervezet szerint. A WHO jelenleg sem enyhe, sem súlyos tünetek esetén sem ajánlja a szer alkalmazását, sem rövid, sem hosszú ideje fennálló tünetek kezelésére. Egyedül klinikai vizsgálatokban történő hasznosítását támogatják, írja a MedicalXpress.

Az ivermektin iránt nagy mértékben megnőtt a kereslet a pandémia ideje alatt, különösen Dél-Amerikában, de Brazíliában, Franciaországban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Dél-Korában és Magyarországon is terjednek olyan információk a közösségi médiában, amelyek ennek a szernek a hatékonyságát bizonygatják.

A WHO az ajánlásának kialakításához 16 randomizált, kontrollált kutatás adatait tekintette át, amelyekbe 2400 pácienst vontak be.

"Jelenleg nincs meggyőző bizonyíték a kezünkben az ivermektin hatásmechanizmusára koronavírusos megbetegedésekben, minden megfigyelt klinikai előny megmagyarázhatatlan lenne"

- fogalmazott a WHO.

Az ivermektint régóta használják olyan parazitákkal szembeni kezelésre, mint a fejtetű vagy a folyami vakságot okozó Onchocerca volvulus parazita. A SARS-CoV-2-vel kapcsolatosan úgy találták: halálozásra, lélegeztetőgépre való kerülésre, kórházi tartózkodás hosszára, a vírus a testből történő kiűzésére gyakorolt hatása nem bizonyított. Véleményük szerint az, hogy egy szer olcsó és könnyen elérhető, nem indokolja annak használatát egy olyan betegségben, amelyikkel kapcsolatosan nincsen bizonyított hatása. Hozzátették ugyanakkor azt is, hogy ha megfelelő bizonyítékok kerülnek napvilágra a szer használatáról, változtathatnak ajánlásukon.

A WHO-nak folyamatosan küzdenie kell azon szerek használata ellen, amelyeknek nincsen semmiféle bizonyított hatása a koronavírusra: az ivermektin mellett a hidroxiklorokin is ilyen volt. A közösségi médiában azt a retorikát alkalmazzák az ivermektin népszerűsítői, amit a másik szernél is megfigyelhettek:

a hatóságok azért nem engedélyezik használatát, mert nem elég nagy üzlet a gyógyszeripar számára.

A szer támogatói amellett érvelnek, hogy már ma is széles körben használt, az eredetitől nagy mértékben eltérő célokra is, így használatától nem kell tartani. A dozírozás eltérései miatt ugyanakkor ez nem ilyen egyszerű kérdés, ezért a WHO mellett jelenleg sem az amerikai, sem az európai gyógyszerhatóság nem támogatja az ivermektin használatát. Kísérletek itthon is folynak

Ezek az intézmények középsúlyos betegek ápolásában vetik be a szert.

Tünetmentes vagy enyhe tünetes betegeken is terveztek tesztet.

