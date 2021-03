Szakértők szerint négy teóriát vet majd föl a jelentés, ha megjelenik, melyek közt van egy olyan is, amelyet valószínűbbnek tartanak az összes többinél a szakemberek, írja a MedicalXpress. A jelentéstől válaszok mellett rengeteg további kérdést is várhatunk, melyeket az adatkutatókból, epidemiológusokból, labor- és élelmiszerbiztonsági szakértőkből és állatorvosokból álló tíz tagú nemzetközi csapat tagjai állítanak össze kínai kollégáikkal együttműködve.

A kutatócsoport pártatlanságát érték már kritikák: vannak, akik szerint a kínaiak komoly nyomást gyakoroltak a szakértőkre. Sokan azonban azzal védik a kutatócsoport tagjait, hogy a WHO nem mondhatja meg egy országnak, hogy mit csináljon - főként, ha egy Kína méretű és befolyású országról beszélünk.

Vlagyimir Gyedkov epidemiológus, a kutatócsoport tagja egy maratoni kínai sajtótájékoztatón négyféle teóriáról számolt be. Ezek valószínűségi sorrendet tekintve a következők:

a vírus denevérektől ered, közvetítő fajon keresztül

a vírus egyenesen denevérekből került az emberekre

fagyott élelmiszerrel érkezett Vuhanba

laborból került ki.

Kína a harmadik, míg Amerika korában a negyedik teóriát támogatta, ám Gyedkov szerint ezek a legkevésbé valószínűek. Szerinte a fagyasztott élelmiszerek felületére Kínában megfertőződött emberektől kerülhetett a patogén, és a vuhani piacra is egy fertőzött juttatta el az új koronavírust. Korábbi interjújában Gyedkov úgy fogalmazott: a vuhani piacon minden körülmény rendelkezésre állt ahhoz, hogy el tudjon kezdeni terjedni a vírus, és az a legvalószínűbb, hogy itt alakult ki tömeges megfertőződés. A laborból való elszabadulás teóriájával kapcsolatosan a következőket mondta el:

"Semmi nem utal jelenleg arra, hogy laborból szökött volna ki a vírus. Ha új bizonyítékok kerülnek napvilágra, változhat az álláspontunk, de jelen pillanatban így vélekedünk"

Peter Embarek, a misszió vezetője az elmúlt hetekben többször is beszélt arról, hogy nyomást éreztek magukon a kutatócsoport tagjai munkájuk végzése közben. Az, hogy a tavaly május óta tervezett misszió csak az idei év elején juthatott el Kínába, majd többször el is halasztották az út alapján íródó jelentés megjelenését, szintén sokakban kelti azt a képzetet, hogy a politika erősen ott van a háttérben. A kutatók eredetileg ígértek előzetes jelentést is, amit végül nem adtak ki, ezt követően pedig elhalasztották a jelentés kiadását, erre a hétre ígérve azt. A WHO vezetése ugyanakkor folyamatosan azt kommunikálta, hogy a kínai fél értékes segítséget és támogatást nyújtott a kutatóknak, miközben az AP birtokába jutott hangfelvételek azt bizonyítják, hogy a WHO vezetői elégedetlenek voltak azzal, hogy

a WHO vezetői elégedetlenek voltak azzal, hogy kínai fél nem nyújt kellő mértékű segítséget.

"Nem gyűjthettünk mintákat, nem végezhettünk laboratóriumi elemzéseket, csak azt vizsgálhattuk, amit megmutattak nekünk" - mondta el Gyedkov kínai útjukról, hozzátéve, a kínaiak véleménye szerint nem akartak eltitkolni olyasmit, amijük volt.

Ben Embarek ígérete szerint 280 oldalas jelentés születik majd a vuhani misszión tapasztaltakról és az adatokból levont következtetésekről. Várhatóan a kínai vadgazdaságok és a vírus emberre átlépésének kapcsolatáról is olvashatunk majd abban, de pontosan nem tudják még leírni azt, mi történhetett azelőtt, hogy a koronavírus bekerült a vuhani piacra.

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej