Itt vannak az első információk a WHO kínai vizsgálódásáról

A vadkereskedelem a legvalószínűbb útja annak, ahogyan az új koronavírus egy azt hordozó állattal együtt megérkezett Vuhanba – mondta el egy, a Chatham House szervezte beszélgetésen Peter Daszak, a WHO kínai missziójának egyik tagja. Dél-Kínában élnek olyan denevérfajok, amelyekben az új koronavírushoz legközelebb álló típusú koronavírus megtalálható, a régió pedig rendelkezik vadkereskedelmi összeköttetéssel Vuhan felé – írja a MedicalXpress.

Daszak szerint jelenleg ez az a hipotézis, amelyet a WHO és a kínai fél egyaránt nagy mértékben támogat. A kutató és társai valószínűleg a jövő hét elejére készítik el jelentésüket, mely a februári vizsgálódások első eredményeit tartalmazza majd.

"Biztos vagyok abban, hogy a következő néhány évben kiderül, pontosan hogyan jutott el az új koronavírus Vuhanba.

Tudományos adatok állnak rendelkezésünkre arról, honnan érkezhetett és hogyan terjedt a vírus" – fogalmazott Peter Daszak.

Az állatoktól eredeztethető betegségek esetében mindig évekig tart a kutatás az átadó fajt illetően. Az ebolánál ugyanakkor a mai napig sem sikerült bizonyítani, hogy az 1976 óta embert is fertőző betegséget valóban a denevérek adták át zoonózis útján.

A WHO kutatócsoportjának egy másik tagja, Marion Koopmans ismét megerősítette azt, hogy

a laborból kiszökött vírus teóriáját elvetették,

ugyanakkor arról beszélt, számos más lehetséges utat vizsgálnak. Elmondása szerint három olyan laborban is jártak, amelyek a vuhani vizes piac közelében találhatók, alaposan átvizsgálták működésük minden körülményét, majd arra jutottak, hogy nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a patogén egy laboratóriumból jutott volna ki. Arra is kitért, hogy a fagyasztott élelmiszerek felületén Kínába való hurcolás teóriájával is foglalkoztak – ezt az elképzelést a kutatók nagy része teljes mértékben elutasítja.

"Ezt az eshetőséget nem tudtuk teljes mértékben kizárni" – mondta, hozzátéve, nagyon nehéz eldönteni, hogy valóban okozhat-e világjárványt távoli tájakról fagyasztott árun érkező, még fertőzőképes vírus.

Daszak említést tett arról is, hogy sajnálatosan munkájukat a politika is beárnyékolta: hónapokat késlekedett utazásuk, minden lépésüket jóvá kellett hagyatniuk Kínával, míg Trump amerikai adminisztrációja azzal vádolta a WHO-t, hogy falaz Kínának abban, hogy eltussolhassa felelősségét a pandémia kialakulásában. Zoonózis A jelenlegi álláspont szerint nem denevérek adták át az embernek az új koronavírust: kellett lennie egy közvetítő fajnak.

Ezt a fajt keresi jelenleg a világ tudóstársadalma, még nincsen olyan hipotézis, amely mellé tömegével oda tudtak volna állni.

Több denevérfajtában találtak az új koronavírusra nagy mértékben hasonlító patogént eközben, Kambodzsában és Japánban egyaránt.

Jelenleg nemcsak ez a kérdés aggasztja a tudósokat: félnek attól is, hogy az emberről visszakerül a betegség a vadvilágba, így aztán sosem lesz igazán kontrollálható.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Chinatopix