Újabb felvételek érkeztek a Marsról

A SuperCam nevű tudományos műszer, amellyel a robot a Mars kőzetét vizsgálja, első alkalommal továbbított adatokat a Földre - közölték a NASA kutatói.

Ezekből kiderül, hogy az 5,6 kilogrammos eszköz, amely magasan a marsjárón lévő rúdon helyezkedik el, jó állapotban van.

A műszer több hangfelvételt is küldött, ezeken többek között az is hallható, amint a lézer harmincszor kilő egy mintegy három méterre lévő kőre.

A különböző lézernyilak hangerejének eltéréseiből a szakértők a kőzet szerkezetéről és keménységéről vonnak le következtetéseket.

You’re looking at the real deal images I used to make my pinpoint landing. This is how I quickly got my bearings and picked the safest target in the last three minutes before touchdown. How it works: https://t.co/Q1dBl8ZH8x pic.twitter.com/HK6uuKbLcQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 11, 2021