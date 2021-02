Új funkció érkezik a Google Térképen

A legtöbb villanyautósnak még nehézséget okoz, hogy hosszabb utazásnál megtervezze a szükséges töltési pontokat. A Teslának van saját útvonaltervezője, amely képes hosszabb útvonalaknál az útba eső töltőpontokat és a töltési időt is megtervezni a sofőr helyett. Most a Google bővíti úgy a térképszolgáltatását, hogy az e-autósokat is kiszolgálja.

A keresőóriás blogbejegyzésében azt írja, három újdonsággal is szolgál az elektromos autóval közlekedő felhasználóinak. Így például felkínálja az útvonaltervezést az ajánlott töltési pontokkal együtt – igaz, egyelőre csak az Android alapú rendszert használó autók – így a Polestar 2 vagy Volvo XC40 Recharge – kapják meg az új funkciót. A szoftver több tízezer nyilvános töltőpontból választja ki az ideális helyen lévőket, és a töltési időt is beleszámítja a várható célba érkezési időbe.

Ha csak egy töltésre van szükség útközben, akkor a felkínáltak közül az ideális töltőpontot a vezető is kiválaszthatja, akár a töltési sebesség, akár a töltő közelében található egyéb üzletek, szolgáltatások alapján.

Emellett a Google Térkép azt is megmutatja már Európa 12 országában, hogy az egyes töltőpontokon hogyan fizethet az autós.

Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs