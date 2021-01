Ilyen még nem volt: repülőről lőtt fel műholdakat a Virgin Orbit

A BBC hírportáljának beszámolója szerint a milliárdos egy régi Boeing 747-esének szárnya alól lőtték ki a rakétát, mely tíz kis műholdat szállított.

Ez volt az első alkalom, hogy repülőgépről sikerrel lőttek ki űrrakétát. A Virgin csapata már tavaly májusban megpróbálkozott vele, ám akkor a Newton-3 motornak folyékony oxigént szállító rendszer hibája miatt a kísérlet meghiúsult.

Vasárnap a rendszer hibátlanul működött. A Cosmic Girlnek nevezett, módosított 747-es a kaliforniai Mojave sivatagból szállt fel helyi idő szerint 10.50 órakor (magyar idő szerint 19.50) a Csendes-óceán felé.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021