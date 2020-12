Egy antivirális szer mintha azonnal megállítaná a fertőzés továbbadását

Eredetileg az influenza kezelésére fejlesztették ki, most azonban abban reménykednek az orvosok, hogy fertőzési láncolatokat vághatnak el vele: a molnupiravir nevét is érdemes lehet megjegyezni.

A Scientific American cikke szerint a szer is egyike azoknak az "újrahasznosított" gyógyszereknek, amelyek eredetileg másféle betegség kezelésére voltak használatban, ám most a SARS-Cov-2 elleni küzdelemben is érdemes bevetni őket. A molnupiravir szájon át használatható gyógyszer, amely hatását azáltal fejti ki, hogy

másolási hibákat iktat be a vírus RNS-ének replikációja során

- írja a Medscape. Jelenleg a harmadik fázisú klinikai tesztek során vizsgálják, hogy ezt a hatást emberben is képes-e kifejteni. Az influenza terjedését ennek a működési elvnek mentén képes leállítani, s most azt remélik, a koronavírussal sem lesz ez másképp.

A gyógyszerrel kapcsolatosan egérkísérletek már bebizonyították, hogy két másik koronavírus, a SARS-CoV és a MERS-CoV esetén képes megóvni a kísérleti állatokat a súlyos tüdőbetegség kialakulásától. A Észak-Karolinai Egyetem kutatóinak áprilisban publikált eredményeire felfigyeltek mások is, majd a Ridgeback Biotherapeutics megkezdte a gyógyszer koronavírussal kapcsolatos klinikai tesztjeit, melyekhez később a Merck gyógyszergyár is csatlakozott. A kísérletek eredménye a jövő év elejére várható, a tesztekbe kórházban kezelt és otthonukban lábadozó koronavírusos betegeket egyaránt bevontak.

Egerek mellett görényeken is tesztelték

már korábban a molnupiravir hatékonyságát: ezekkel az állatokkal gyakran végeznek kísérleteket emberi koronavírus-gyógyszerekkel kapcsolatosan. Richard Plemper, az állatkísérleteket végző molekuláris virológus és biokémikus úgy találta, a molnupiravir képes megállítani a koronavírus továbbterjedését.

"Ha a görényekben mutatott eredmény hűen tükrözi azt, amire a gyógyszer emberek esetében képes, akkor feltételezhetjük, hogy képesek leszünk fertőzési láncokat megállítani. Ez mindent megváltoztathat"

- vélekedik Plemper. Abban bíznak, hogy egyetlen nap alatt sikerül teljesen megállítaniuk a szerrel a koronavírus replikációját és túlélését, így várakozásokon felüli gyorsasággal tudnak fellépni egy fertőzési lánc megszüntetésének érdekében. Az ivermectinkérdés

Az OGYÉI ezek kapcsán

A szer hatásosságának bizonyítása, illetve a biztonságosságról való meggyőződés érdekében klinikai tesztekre van még szükség.

Egyelőre nincsen arra bizonyíték arra, hogy az ivermectin használatától várható előnyök felülmúlnák a kockázatokat. Az elmúlt napokban a parazitafertőzésre használható ivermectin koronavírus kezelésében tapasztalt hatékonyságáról terjedtek hírek.Az OGYÉI ezek kapcsán felhívta a figyelmet: jelenleg a gyógyszer humán ellátásban csak a fenti célra alkalmazható, nincsen terápiás javaslat annak koronavírus esetén való használatára.A szer hatásosságának bizonyítása, illetve a biztonságosságról való meggyőződés érdekében klinikai tesztekre van még szükség.Egyelőre nincsen arra bizonyíték arra, hogy az ivermectin használatától várható előnyök felülmúlnák a kockázatokat.

