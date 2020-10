Készül a magyarországi poloskatérkép – mindenki segíthet

Bár a nyári időszakban is találkozhatunk poloskákkal otthonainkban, haszonnövényeinken, nagy tömegben most fordulnak elő Tóth Levente, a Sokk a rovar nevű Facebook-oldal munkatársa szerint. Oldalukon jelenleg is zajlik az adatgyűjtés az invazív címeres poloskák előfordulásáról: a kérdőív az észlelő lakhelye mellett rögzíti többek között észlelések gyakoriságát, a poloskák megjelenésére általa jellemzőnek ítélt időszakot, illetve fényképek segítségével pontosítja azt is, milyen poloskák jelenlétét tapasztalja.

„Három fajról beszélhetünk, amely Magyarországon különböző mértékben elterjedt: az ázsiai márványpoloskáról, a zöld vándorpoloskáról és a nyugati levéllábú poloskáról”

– mondta el Tóth Levente az InfoRádiónak.

A kinyert adatokból hőtérképszerű vizualizációt készítenek majd. Azt remélik, olyan mennyiségű adatot sikerül begyűjteniük, ami reprezentatívvá teszi a gyűjtést, ha esetleg területileg nem is sikerülne elérni ezt a célt.

„Azt tervezzük, hogy október közepéig gyűjtjük az adatokat, azt jósolom, nem lesz olyan terület Magyarországon, ahonnan nem kapunk adatot. A térkép meg tudja majd mutatni azt, hogy hol és melyik faj mennyire elterjedt” – mondta el Tóth Levente, és reményei szerint a kutatókat is segítheti majd az adathalmaz például annak leírásában, hogy milyen életkörülmények közt tudnak legjobban elterjedni ezek az invazív rovarok. Behurcolt kellemetlenkedő A poloskát az ember hurcolta be hazánkba: bár konkrét kárt nem tesz bennünk vagy lakókörnyezetünkben, együtt élni vele roppantul kellemetlen. A lapos testű állat kis réseken keresztül is képes bejutni otthonainkba, amikor télire meleg menedék után néz. Legbosszantóbb tulajdonsága a bűz, amelyet a test szétroppantását követően maga után hagy. A poloska elleni védekezés nehézkes: szóba jöhet esetleg olyan kártevő meghonosítása, amely veszélyes rá, de ezzel akár egy másik, újabb invazív fajt is magunkra szabadíthatunk.

Nyitókép: Pixabay.com