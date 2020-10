Fontos felfedezés a HPV elleni oltásról

A humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásban részesült nőknél jelentősen kisebb a méhnyakrák kockázata, ez a pozitív hatás kimondottan akkor érvényesül, ha a nőket fiatal korban oltják be - állapították meg a stockholmi Karolinska Intézet tudósai az eddigi legnagyobb népességszintű kutatásukban.

"Ez az első alkalom, hogy egy népesség szintjén ki tudtuk mutatni a HPV elleni vakcina védőképességét nemcsak a méhnyakrák előtti sejtszintű változások, de az áttétes méhnyakrák megelőzésében is. Ezt régóta feltételeztük, de most egy nagy nemzeti tanulmányban mutattuk meg" - idézte a Európa egyik legnagyobb, legrangosabb orvosi egyetemének, kutatóintézetének közleménye Lej Csia-jaót, a tanulmány társszerzőjét. A HPV nők és férfiak daganatos betegségeit, egyebek mellett a méhnyak, a vulva, a vagina, a pénisz, a végbélnyílás és a garat rákos megbetegedését okozza, évente több mint 250 ezer nő hal meg miatta. Már több mint száz országban vezették be a nemzeti vakcinaprogramot a HPV ellen, Svédországban és Magyarországon a fiúkra is kiterjesztik azt.

A korábbi tanulmányok megmutatták a HPV elleni oltás hatékonyságát, de nagyszabású, egy teljes népességre vonatkozó tanulmányok még nem készültek.

A Karolinska Intézet kutatói 11 éven át követtek 1,7 millió - 10-30 év közötti - svédországi nőt. Közülük több mint félmilliót beoltottak HPV ellen, többségüket 17 éves koruk előtt.

A beoltottak közül 19 esetben diagnosztizáltak később méhnyakrákot, szemben azzal az 538 nővel, akik nem részesültek vakcinában, ez százezer emberre kivetítve 47 eset, szemben 94 esettel.

A kutatók elemzése megmutatta, hogy az oltás esetében jelentősen csökken a méhnyakrák kockázata: ha a lányokat 17 éves koruk előtt oltják be, akkor 88 százalékkal csökken a kockázat. A 17-30 év közötti nők esetében felére csökken a kockázat a be nem oltott nőkhöz viszonyítva.

