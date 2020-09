Koronavírus: kiderült, mi lesz, ha most kicsit többet iszunk

A járvány elleni védekezéshez a megfelelő folyadékbevitel is hozzájárulhat - írta az Infostartnak is eljuttatott, keddi közleményében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). Az ivás természetesen elsősorban az ivóvízbevitelre vonatkozik.

Mint a közlemény rámutat, a nap folyamán elvesztett vízmennyiség folyamatos pótlása feltétele a tüdőnk, szívünk, agyunk és egyéb szerveink megfelelő működésének, és hozzájárul a fizikai teljesítőképesség szinten tartásához, sőt a testsúly megőrzéséhez is.

"Ezzel szemben a hozzáadott cukrot tartalmazó szomjoltók rendszeres fogyasztása fáradékonnyá tehet, negatív hatással lehet az étrendre, hosszú távon pedig észrevétlenül fokozza a szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, daganatok, ízületi betegségek, depresszió kialakulásában szerepet játszó túlsúly és elhízás veszélyét, már gyermekkorban is" - folytatja az írás.

Az OGYÉI rendszeresen végez országos, reprezentatív felmérést a lakosság táplálkozására, tápláltsági állapotára vonatkozóan. A legutóbbi felmérés adatai alapján a folyadékfogyasztási szokásainkon van mit változtatni:

a felnőtt férfiak és nők átlagosan napi 1 pohár üdítőt fogyasztanak el, az ajánlható alkalmankénti 1-1 pohárral szemben.

Az ügyben indult felvilágosító kampányban egy úgynevezett "Aqua Challenge" is indult, a csatlakozók azt vállalják, hogy 30 napon át csak vízzel csillapítják a szomjukat, megtapasztalva a vízivás előnyeit és – a szörpök, üdítők fogyasztásának visszaszorításával – a cukorbevitel csökkentésének jótékony egészségügyi hatásait is.

Az OGYÉI a kihívás minden napján praktikus tanácsokat, valamint hasznos és hiteles információkat tesz közzé, hetente pedig nyereményjátékokkal ösztönzi a résztvevőket, akik kulacsból, összecsukható, hordozható pohárból, esernyőből és egyéb hasznos, vízhez kötődő tárgyakból álló csomagokat nyerhetnek.

A kihívás a koronavírus-járvány idején még aktuálisabb: egyre több tudós vizsgálja a tápláltsági állapot szerepét a járvány elleni védekezésben. Az egészséges táplálkozás meghatározó lehet mind az ellenállóképesség, mind pedig a betegségből való felgyógyulás szempontjából. Az OGYÉI kampányának célja, hogy tudatosítsa:

az egészséges táplálkozásnak a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasztása is része. A legjobb szomjoltó a víz!

Az OGYÉI már korábban is népszerűsítette a vízivást: az intézet nemzetközileg elismert jó gyakorlatként számontartott HAPPY-hét programja 2019-ben jubilált és országszerte több mint 171 ezer fiatal kapcsolódott hozzá. A HAPPY-hét üzenetét szeretnék most szélesebb körben is elterjeszteni az Aqua Challenge kihívás elindításával.

Nyitókép: Pexels.com