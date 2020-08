A beszédtanulást kutatják – csecsemők jelentkezését várják

Már a 14 hónapos babák is kifinomultan követik a beszédet, és ennek értelmezésében mások gondolataira is tudnak támaszkodni – olvasható az ELTE Babalabor honlapján, ahol a Király Ildikó vezette Társas elmék kutatócsoport munkáját lehet nyomon követni. Sőt, részt is lehet venni benne. A tudósok ugyanis a koronavírus-járvány első hullámának csillapultával újra várják a csecsemőt nevelő családok jelentkezését.

Forgács Bálint például arra keresi a választ, hogy a gyerekek hogyan képesek mindössze 3 év alatt megérteni és megtanulni az amúgy rendkívül bonyolult emberi nyelvet. A Babalabor oldalán található TEDx előadásán beszélt erről.

"Tizennégy hónaposan, amikor az agyunk először ad olyan jeleket, hogy feltétezhetjük, értik a szavak jelentését a bébik, már egyúttal azt is értik, hogy a szavak más jelentéssel bírhatnak nekik és más jelentéssel egy másik ember számára, miközben ugyanarról a szóról van szó.

Vagyis azt figyelik, hogy mit gondol és mit tud a másik az elhangzottak alapján"

– fogalmazott a kutató. Szerinte a kutatás alapkérdése úgy egyszerűsíthető le, hogy a gyerekek valóban kicsi felnőttek-e, tehát a képesség, a tudás örökléssel teremtődik – ahogyan például a középkorban gondolták. Vagy ez nem igaz, és egy tanulási folyamat eredménye.

"Azt, hogy hogyan tanulunk meg beszélni, mi a tudásunk eredete, csak a babák segítségével lehet megválaszolni, ahogyan azt is, hogy az öröklés vagy a környezet a legfontosabb tényező a tudás megszerzésében – mondta Forgács Bálint.

Az ELTE Babalaborba a babalabor.hu oldalon lehet jelentkezni. Az egyórás foglalkozás a gyerek szempontjából semmi mást nem jelent, mint az édesanyjával vagy az édesapjával folytatott játékot, illetve közös mesenézést – esetleg egy úgynevezett EEG-sapkában. A szülőkkel pedig azonnal megosztják tapasztalataikat a megfigyelést végző kutatók – olvasható a honlapon.

