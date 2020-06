Jakab Ferenc virológus: négyszáz szert tesztelünk egyszerre Pécsen

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a minap tudományos áttörésként értékelte egy új gyógyszerről, a dexametazonról szóló brit jelentést, ám szerte a világban már a szkeptikus orvosok is megszólaltak a szerrel kapcsolatban; Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológus professzora szerint ez utóbbi viszont teljesen természetes.

"Amikor ilyen nagy bejelentés történik,

vegyes a fogadtatás, ugyanígy volt ez a hidroxiklorokin, a remdesivir és a favipiravir esetében is.

A szóban forgó gyógyszer vagy hatóanyag jó lehet, ha a kísérletek és a klinikai tesztek ezt igazolják, de valószínűleg nem a vírusra hat direktben, hanem az általa okozott immunreakciókat csökkenti, az úgynevezett citokinvihar leküzdésében lehet szerepe" - emlékeztetett Jakab Ferenc néhány, korábban feltárt összefüggésre.

Épp ezért lesz még miről beszélni az újonnan kipróbált szerrel kapcsolatban, hisz az nem a fertőzést előzi meg, hanem a tüneteket kezeli.

Arra is rámutatott, hogy a világon a már meglévő gyógyszerkincs újrahasznosítását végzik most, ez azt jelenti, hogy azok a gyógyszerkészítmények, amelyek már kaphatók a patikákban, most vizsgálat tárgyaivá válnak az új típusú koronavírus kapcsán is.

"Minden új eredmény pozitív lehet, hiszen minden, ami a vírus terjedését lassítja, a betegség lefolyását enyhíti, életeket menthet meg" - hangsúlyozta Jakab Ferenc.

A magyarországi kutatásokról szólva elmondta, Pécsen is gőzerővel folyik a munka a virológiai kutatócsoporttal.

"Több mint 400 hatóanyagot tesztelünk jelenleg is, ezeknek közel 60 százaléka már tesztelt. Nyilván akkor lesznek megalapozott eredményeink, ha a kísérletek többször is ugyanazt az eredményt adják, de

azt kell mondanom, hogy a tesztelt anyagok között van olyan, amely igen jelentősen csökkentette a vírus replikációját,

ezzel laboratóriumi körülmények között csökkentette a vírusfertőzést."

Ezzel kapcsolatban azonban Jakab Ferenc figyelmeztetett: nagyon élesen külön kell választani a kémcsőben sikeres kísérletet a sikeres klinikai kísérlettől.

Nyitókép: Gűth Ervin