Maszkviselés: itt vannak az újabb állásfoglalások

A koronavírus-járvány egyik állandósult kérdése a lakossági maszkviselés mikéntje. Müller Cecília országos tisztifőorvos - a WHO ajánlásaira hivatkozva - amondó, a teljesen egészségeseknek csak a biztonságérzetét növeli az arcmaszk viselése közterületen, sőt, egyeseknek még akár egészségtelen is lehet, ha rosszul hordjá vagy piszkálják.

Az ügyben fontos pillanathoz értünk, a Magyar Tudományos Akadémia ugyanis egy, a mások mellett a WHO főigazgató-helyettesét, Jakab Zsuzsannát megszólaltató közleményben foglalt állást a kérdésben, tisztázva, mi a WHO aktuális álláspontja.

Az MTA összefoglalója szerint "a járvány sikeres kezelésében az átfogó közegészségügyi intézkedések mellett jelentős szerepet játszik a gyors tesztelés, ezt mutatják a hatékonyan védekező országok eddigi példái". A WHO azonban nem ad általános útmutatót a járvány kezelésére, csak ajánlásokkal segíti, hogy az egyes országok saját helyzetüknek megfelelően reagáljanak a kihívásokra.

A WHO továbbra sem veszi fel ajánlásai közé az általános maszkviselést,

mivel szakértői úgy vélik, hogy hatásosságára "nem rendelkeznek elegendő bizonyítékkal". Kéri azonban azokat az országokat, ahol mégis ilyen rendelkezést hoztak, hogy osszák meg tapasztalataikat a szervezettel, ezek fényében és további szakértői egyeztetések nyomán az ajánlások módosulhatnak.

Textil maszkot javasol Merkely Béla

A maszkok viselése önmagában nem előzi meg a fertőzést, de használatuk lassíthatja a járvány terjedését. Általánosságban elmondható, hogy az egészségügyi ellátás során alkalmazott ún. sebészi maszkot a lakosság körében a dupla rétegű és magas hőfokon mosható textil maszkok helyettesíthetik – emelte ki Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény honlapjának.

A koronavírus okozta járványügyi időszak során akkor érdemes maszkot hordanunk, ha olyan közösségi térbe lépünk, ahol az ajánlott társadalmi távolságtartás csak nehezen tartható be. Így minden olyan helyzetben viseljünk textil arcmaszkot, amikor több emberrel is találkozhatunk, például élelmiszerboltokban, gyógyszertárakban, tömegközlekedési eszközön. Merkely Béla hangsúlyozta: a 65 év felettiek számára ezen felül is minden olyan esetben javasolják a magas hőfokon mosható textil maszkok viselését, amikor elhagyják otthonukat. Olyan alkalmakkor is viseljünk maszkot, amikor csak rövid időre távolodunk el az otthonunktól, így például amikor csak a szemetet visszük le a lépcsőházon keresztül – tanácsolta. Erre azért van szükség, mert ez a védőeszköz is hátráltatja a vírus terjedését.

A textil maszk esetében is figyelni kell az általános szabályokra, vagyis csak akkor van értelme a maszk használatának, ha az egyszerre takarja az orrot és a szájat, illetve ha nincsenek rések az arc és a maszk között. Használata előtt és levétel után alapos kézmosás szükséges.

Mivel a sebészi- és az ún. respirátoros arcmaszkok elsősorban az egészségügyi dolgozók részére szolgáló védőeszközök, célszerű otthon elkészített maszkot hordanunk, hiszen ezeket néhány alapvető szabály betartása mellett könnyedén elkészíthetjük magunk is, ráadásul mivel a házilag készített arcvédők moshatók, ezáltal többször is használhatjuk azokat.

Arcmaszk otthoni készítésekor mindig figyeljünk rá, hogy 60 fokon mosható, többrétegű vászonanyagból készítsük el a védőfelszerelést, ami mosógépben tisztítható. Amennyiben lehetőségünk van rá, készítsünk több maszkot is saját magunk és akár családunk, ismerőseink részére.

Több hazai és nemzetközi szakmai szervezet kiáll az általános maszkviselés mellett. Kemenesi Gábor virológus, a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának munkatársa, a Koronavírus Kutató Akciócsoport tagja is azt közölte, a maszk nem elsősorban a megfertőződéstől véd, hanem csökkenti a továbbadás veszélyét.

Április 27-től a fővárosi tömegközlekedésben, az üzletekben, piacokon is kötelező lesz, és korábban több vidéki polgármester is úgy döntött, hogy a település közterületein kötelező arcmaszkot viselni.

