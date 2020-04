Ápolóvédő csodaszemüveget fejlesztettek magyar egyetemisták

Az EIT Health Innostarts különdíjjal jutalmazta azt a magyar egyetemisták által kifejlesztett szenzorokkal ellátott szemüveget, amely piacra kerülése esetén komoly könnyebbséget jelentene, nem mellesleg időt, energiát és rengeteg védőeszközt spórolhatna meg a magyar egészségügynek - írta a hvg.hu. A múlt hét végén megrendezett Hack the Crisis elnevezésű hackathon magyar eseményén több mint 800-an vettek részt, és rengeteg jó ötlet született az egészségügy leterheltségének csökkentése érdekében.

A Team Discover hat tagja - akik között van mérnökinformatikus, mechatronikus, biomérnök, villamosmérnök, UX-es/videós és 3D nyomtatás specialista is - által kitalált szemüvegkeret lényegében abban segíti az ápolókat, hogy biztonságosabb, és ennek ellenére pontosabb legyen a betegek rendszeres megfigyelése.

Ehhez ugyanis elegendő lenne, ha a beteg felvenné a készüléket, ami automatikusan megméri a többi között a hőmérsékletet, az oxigénszaturációt és a légzésfrekvenciát is. Így az ápolónak nem is kell a beteg közelébe mennie, az adatok azonnal bekerülnek az online rendszerbe, így az adminisztrációra fordított idő is megspórolható.

