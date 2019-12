Megtalálták a lezuhant Hold-szonda darabjait

A NASA kiadott egy felvételt, amelyen látható a leszállóegység becsapódásának helye és az a terület, ahol a szétszóródott törmelékek vannak. A törmelékek helyét egy indiai mérnök segített meghatározni.

Sanmuga Szubramanian elmondta, hogy egy korábbi NASA-fotót elemzett, és a fő becsapódási területtől nagyjából 750 méterre északnyugatra vette észre az első maradványokat.

"Több napi munkával találtam meg a talajt érés helyét. Ezután összehasonlítottam a Lunar Reconnaissance Orbiter űrszonda képeivel, melyeket az adott helyről az elmúlt kilenc évben készített, és hívtam a NASA-t" - magyarázta Szubramanian.

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf