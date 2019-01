Új kutatás: megállíthatatlan a grönlandi jégtakaró olvadása

Grönland térségének fokozott melegedése azért is különösen érdekes, mert az utóbbi tíz évben a Föld levegőjének hőmérséklete alig emelkedett – mondta az InfoRádiónak Mika János éghajlatkutató. Az Eszterházy Károly Egyetem tanára hozzátette: a déli félteken a globális felmelegedés hiányidőszaka mutatkozott.

A szakértő elmondta:

ha semmilyen klímaváltozás nem lenne, a grönlandi jég akkor is elolvadna 14 ezer év alatt, „ezt gyorsítjuk meg”. Egyes számítások szerint így 3 ezer év alatt ez bekövetkezhet.

– tette hozzá Mika János.

Mika János elmondta, hogy Grönland jege 7 méter tengerszintnek megfelelő vízet raktároz, már az is katasztrófával járna, ha csupán egy méterrel emelkedne a tenger szintje, hiszen a népesség fele él tengerparton. Ráadásul enélkül az olvadás nélkül is emelkedik a tengerszint a hőtágulás miatt, 1901-hez képest már most 20 centiméterrel magasabb.

Az ohiói egyetem kutatása szerint a jég olvadásának folyamata már visszafordíthatatlan. Mika János ehhez hozzáfűzte: nincs arra utaló jel, hogy ez a következő évtizedekben történik meg. Hozzátette: már a sziget teljes területén elindult az olvadás, pedig 18 millió éve borítja jég Grönland nagy részét.

