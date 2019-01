Fotók és videó a Hold sötét oldaláról

Felvételeket küldött a Csang'o-4 kínai űrszonda, mely a világon elsőként landolt a Hold "sötét" oldalán, a képeket a kínai állami televízió (CCTV) közvetítette pénteken - írta a BBC hírportálja.

Először adott ki panorámaképet a kínai űrügynökség a Von Kármán-kráterről, ahol űrszondája leszállt. A felvételen láthatók az űrszonda és a Jáde Nyúl 2 holdjáró részei is.

A holdjáró nemrég "ébredt fel" a készenléti állapotból, amibe az irányítók röviddel a landolás után helyezték elővigyázatosságból, mivel akkor ért a nap a legmagasabb pontra a leszállási hely fölött. A hőmérséklet ekkor akár a 200 Celsius-fokot is elérhette. A kínai holdprogram (CLEP) azt közölte, hogy a Jáde Nyúl 2 "állapota stabil".

"A kutatók befejezték a landolási hely körüli felszín topográfiájának előzetes elemzését a holdjáró kamerájának felvétele alapján" - áll a CLEP közleményében.

A panorámaképet 80 fotóból állították össze - mondta Li Csunlaj, a kínai csillagászati obszervatóriumok igazgatóhelyettese, a Csang'o-4 földi irányításának vezetője.

A képen láthatók a Jáde Nyúl 2 holdjárót körülvevő kis kráterek, melyek az irányítók szerint kihívást jelentenek majd a robot számára. Az egyik közeli kráter átmérője mintegy 20 méter, mélysége nagyjából 4 méter.

