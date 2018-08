Sosem láttam még ilyet ezelőtt - írta a Nemzetközi Űrállomás parancsnoki feladatait ellátó Alexander Gerst. A német asztronauta szerint aminek zöldnek kellene lennie, most mind barna. Németországról és Portugáliáról is készített képeket, utóbbin látszik, ahogy az erdőtűz füstje porral keveredve több kilométer hosszan elnyúlik az ország fölött.

Az Európai Erdőtűzfigyelő Információs Rendszer weboldalárn pedig egy térképen látszik, hogy milyen sok helyen áll lángokban a kontinens.

Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before. #Horizons pic.twitter.com/o2XoddPdrM